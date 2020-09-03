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Gündem Vaka artışının ardından İstiklal Caddesinde maske ve sosyal mesafe denetimi sıklaştı
İSTANBUL

Son dakika koronavirüs haberleri: İstiklal Caddesi’nde maske ve sosyal mesafe denetimi

Vaka artışının ardından İstiklal Caddesi’nde maske ve sosyal mesafe denetimi sıklaştı

Son günlerde koronavirüs vaka sayısının artış göstermesinin ardından Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde maske denetimi yaptı. Denetim yapan zabıta ekiplerine bazı vatandaşlar ilginç tepkilerde bulundu.

Haber Merkezi İHA
İstiklal Caddesi’nde maske ve sosyal mesafe denetimi.
İstiklal Caddesi’nde maske ve sosyal mesafe denetimi.

İstanbul Beyoğlu'nda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde maske denetimi yapıldı, maske takmayan sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

İstiklal Caddesi’nde maske ve sosyal mesafe denetimi.

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'BİZE ZORUNLU DEĞİL!'

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde maske denetimi yaptı. Denetimde maskesini çenesine ve koluna takanlar sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından anonslarla ve sözlü bir şekilde uyardı.

  • Denetim sırasında zabıta ekipleri bir vatandaşı yolundan çevirip maskesini takması konusunda uyardı, vatandaşın tepkisi ise “Ben spor yapıyorum maske bize zorunlu değil” şeklinde oldu. Zabıta ekiplerinin uyarısının ardından maskesini takan vatandaş ise yoluna devam etti.

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