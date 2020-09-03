Vaka artışının ardından İstiklal Caddesi’nde maske ve sosyal mesafe denetimi sıklaştı

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10 ilde sıcaklık rekoru kırıldı: Meteorolojiden 18 ile kritik uyarı yapıldı

Türkiye'de son 70-80 yılda eylül ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşıldı, 10 ilde sıcaklık rekorları kırıldı. Ankara'da bugün 39 derece ölçülen sıcak hava nedeniyle bunalan Başkentliler, kendilerini gölge alanlara attı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Tekin, Özellikle perşembe ve cuma günü de ülkemizin özellikle büyük bir bölümünde yine sıcaklık rekorlarının kırılmasını tahmin ediyoruz. Bu iller de tahmini olarak Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Isparta, Burdur, Konya, Ankara, Bolu, Karaman, Mersin, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya. Bu illerimizde de özellikle bugün ve yarın (cuma) sıcak hava dalgasının etkisi ile sıcaklık rekorları kırılmasını tahmin etmekteyiz" dedi.