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MARDİN

Mardin'de PKK’ya yönelik operasyon: Dört mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle Nusaybin ilçesine bağlı dört kırsal mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Haber Merkezi DHA
Son dakika Mardinde PKK’ya yönelik operasyon: Dört mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Mardin'de terör örgütü PKK’ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla 5 Ağustos 2021 Perşembe günü saat: 04.00’ten itibaren bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon sona erene kadar Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Serinkaya, Eroğlu, Görentepe ve Yavruköy mahalleleri ve mezraları sınırlı olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edildi.

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