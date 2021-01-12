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MARDİN

Son dakika Mardin'de terör örgütü iş birlikçilerine operasyon: 22 gözaltı

Terör örgütüne ait sığınaklarda ele geçirildi 22 kişi gözaltına alındı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen "Yıldırım-8 Operasyonları" kapsamında sığınaklarda ele geçirilen dökümanlar üzerinden örgüt mensupları ile iş birliği içinde olduğu, onlara finansman sağladığı, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 25 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Mardin'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 22 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Yıldırım-8 Operasyonları" kapsamında sözde Ömeryan-Bagok ve Kerboran kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

Operasyonlar kapsamında tespit edilen 13 sığınak ve 8 depo kullanılamaz hale getirilirdi, 2 kilogram plastik patlayıcı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, el telsizi, mühimmat, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Sığınaklarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda yapılan incelemelerde, örgüt mensupları ile iş birliği içinde olduğu, onlara finansman sağladığı, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 25 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kentte 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyaller ile cep telefonları ve sim kartlarına el konuldu.

DEAŞ'a eş zamanlı baskın: Kapılar koçbaşları ile kırıldı
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğunu tespit ettiği yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısları yakalamak için operasyon düzenledi.
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Şafak vakti gerçekleşen operasyonla, 3’ü Suriyeli ve 3 Iraklı toplam 6 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ait özel bir tim, söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırarak girdikten sonra şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
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Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Yapılan arama çalışmalarında çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
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DEAŞ'a eş zamanlı baskın: Kapılar koçbaşları ile kırıldı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Adana'da Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.


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