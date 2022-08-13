Marmaris'te orman yangını kontrol altına alındı

Türk bayrağına basarak video çeken kişi tutuklandı

Sosyal medya hesabında Türk bayrağına basarken çektiği videoyu paylaşan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Emniyetten alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçuyla ilgili Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda, yabancı uyruklu bir kişinin Türk bayrağına basarak çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi.



Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.