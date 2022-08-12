İzmir’de orman yangını

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Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii'ni ibadete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii açılış töreninde konuştu. Yakında Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin ibadete açılacağını belirten Erdoğan, "Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. Son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu toprağa kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık" ifadelerini kullandı.