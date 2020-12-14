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İSTANBUL

Son dakika: ​Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde sürmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışın olumsuzluklara neden olabileceği belirtilirken Meteoroloji uyarı için sarı kodu kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Ülkenin büyük bir bölümünde etkili olan yağış bugün de yer yer görülecek. Özellikle yurdun güneyini olumsuz olarak etkileyen aşırı yağışların sel yaratma olasılığı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika bilgilendirmesine göre; İstanbul'da yarın 06.00 ile 21.00 saatleri arasında kuvvetli yağış bekleniyor.

MARMARA'DA ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA SOĞUK

Sarı kodlu uyarıda, ''Kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak yağış olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır'' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 10 derece ve altına inmesi bekleniyor.

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Antalya'daki şiddetli yağışa 500 yılık çınar ağacı da dayanamadı
FOTOĞRAF 9
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Antalya'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve zaman zaman şiddetlenen rüzgar, Arslanbucak Mahallesi'nde bir evin su basmasına neden oldu.
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Aynı zamanda yağış, ilçe genelinde ağaçların devrilmesine ve elektrik kesintilerine yol açtı.
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Ovacık ve Kuzdere Mahallesi'nin yayla bölümlerinde sabah saat 10.00'da elektriklerin kesildiği öğrenildi.
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Kemer'in Ulupınar Mahallesi Çıralı Mevki'ini, Adrasan'a bağlayan yol üzerine geçen yıl Kemer Belediyesi tarafından yapılan köprü, Ulupınar Deresi'nin şiddetli yağışın etkisiyle yükselen suları nedeniyle hasar gördü.
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Köprünün onarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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Arslanbucak Mahallesi'nde yol ortasında bulunan ve bakımsızlıktan bir bölümü daha önce devrilen 500 yaşındaki çınar ağacı, sağanak yağış ve rüzgardan etkilendi. Çınar ağacının büyük bir bölümü devrildi. Yoldan geçen bir vatandaş, çınarın devrildiğini fark edince belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından yol temizlenirken, ağacın kalan bölümünün kesilip kesilmeyeceğine karar verilene kadar yolun bir bölümü güvenlik bantlarıyla kapatıldı.
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Devrilen çınarın yanındaki tarihi değirmenin de bulunduğu evde yaşayan Erol Yumurtacıoğlu, 500 yıllık olduğunu öğrendiği çınardan daha yaşlı olanının kendi evinin bahçesinde bulunduğunu belirterek, tedbir alınmazsa çınarın kalan bölümünün kendi evinin bahçesine devrilebileceğini söyledi.
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Arif Kurga ise İstanbul'da benzer ağaçların içinin temizlenip betonla doldurularak yaşatıldığını televizyonda gördüğünü, kendisinin de bir elma ağacına aynı yöntemi uygulayarak kurtardığını anlattı.
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Yağışın etkisiyle yollara düşen kaya parçaları da belediye ekipleri tarafından temizlendi. Belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Belediye olarak teyakkuzdayız. Bölgemizde devam eden şiddetli sağanaktan etkilenen halkımızın yanındayız. Mesai saati gözetmeksizin tüm ekiplerimizle sahadayız. Bazı iş yerlerinde su baskınları oldu. Tarım alanları suyla doldu. İlçemizde bazı yerlerde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Ekiplerimiz ağaç devrilmesi nedeniyle kapanan yolları kısa sürede içinde açtı. Belediye ekiplerimiz her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın tedbir almasını rica ediyorum. Belediye ekiplerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum dedi.
Antalya'daki şiddetli yağışa 500 yılık çınar ağacı da dayanamadı
Antalya'da 2 gündür etkisini gösteren sağanak yağış ve rüzgardan Kemer ilçesi de olumsuz etkilendi. İlçede bulunan 500 yaşındaki çınar ağacının büyük bir bölümü, sağanak yağış ve rüzgar sebebiyle devrildi.
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