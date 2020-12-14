Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde sürmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışın olumsuzluklara neden olabileceği belirtilirken Meteoroloji uyarı için sarı kodu kullandı.
Ülkenin büyük bir bölümünde etkili olan yağış bugün de yer yer görülecek. Özellikle yurdun güneyini olumsuz olarak etkileyen aşırı yağışların sel yaratma olasılığı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika bilgilendirmesine göre; İstanbul'da yarın 06.00 ile 21.00 saatleri arasında kuvvetli yağış bekleniyor.
MARMARA'DA ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA SOĞUK
Sarı kodlu uyarıda, ''Kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak yağış olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır'' ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 10 derece ve altına inmesi bekleniyor.