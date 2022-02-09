Gündem Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPGli terörist daha etkisiz hale getirildi
ANKARA

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14'e yükseldiği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Son dakika.. MSB duyurdu: 9 PKK/YPGli terörist daha etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Terörist neredeyse hedefimiz orası!
  • Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu."

MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü
GÜNDEM
MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Maliyeti 60 bin lira

Maliyeti 60 bin lira

Yapımı 3 ay sürdü: Dünyada tek.
Beslenmede ömrü uzatan formül

Beslenmede ömrü uzatan formül

Bilim insanları araştırdı: 13 yıl daha uzun yaşayabilirsiniz.
Koronavirüs bu yıl bitebilir: DSÖ ama dedi ve uyardı

​Bugün 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Korkunç cinayette sır perdesi aralandı.

Hazine bulmak için siyah tavuk kesip kuyuya indiler.

Dehşet saçan kocaya engel olmuştu: Tutuklu genç için yeni karar.

Tüm Türkiye'yi ağlatmıştı

Tüm Türkiye'yi ağlatmıştı

Kuşları kurtarırken kollarını kaybeden Ramazan'ın tek isteği var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.