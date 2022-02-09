Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14'e yükseldiği belirtildi.

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