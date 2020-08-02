Muharrem İnce'den yeni parti açıklaması: Memleket için doğru karar aldığımda açıklarım

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atmış, CHP'li Muharrem İnce'nin bayramdan sonra parti kuracağını iddia etmişti. Çok konuşulan haberin ardından Ankara kulisleri karışmıştı. O günden beri sessizliğini koruyan İnce, ilk açıklamayı son dakika Twitter hesabından yaptı.
Muharrem İnce yeni parti kuracak m?
İddiaları ne doğrulayan ne de yalanlayan İnce şu ifadeleri kullandı: "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar."
Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar.
Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar.— Muharrem İNCE (@vekilince) August 2, 2020