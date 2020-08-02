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POLİTİKA

Son dakika: Muharrem İnce'den yeni parti açıklaması

Muharrem İnce'den yeni parti açıklaması: Memleket için doğru karar aldığımda açıklarım

Yeni parti kuracağı iddiası Ankara kulislerini karıştıran Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söylentileri ne doğruladı ne de yalanladı. 'Süreç'ten bahseden İnce, net bir dil kullanmadan, "Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" dedi. İnce'nin paylaşımı 'Parti kurmaya açık kapı bıraktı' şeklinde yorumlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Muharrem İnce
CHP'li Muharrem İnce

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atmış, CHP'li Muharrem İnce'nin bayramdan sonra parti kuracağını iddia etmişti. Çok konuşulan haberin ardından Ankara kulisleri karışmıştı. O günden beri sessizliğini koruyan İnce, ilk açıklamayı son dakika Twitter hesabından yaptı.

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Çok konuşulacak iddia: İnce’nin kuracağı partiye 20’den fazla CHP'li milletvekili geçecek

Yeni Şafak Yazarı Orakoğlu'ndan flaş kulis: "Muharrem İnce parti kuruyor"
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Yeni Şafak Yazarı Orakoğlu'ndan flaş kulis: "Muharrem İnce parti kuruyor"

Muharrem İnce yeni parti kuracak m?

İddiaları ne doğrulayan ne de yalanlayan İnce şu ifadeleri kullandı: "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar."

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