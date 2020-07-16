Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

Van'da insanlı keşif uçağı kırıma uğradı: Vatandaşlar 'kırıma uğramak ne demek' sorusuna yanıt aradı

Son dakika haberine göre gece Van'da bir keşif uçağının kırıma uğradığı açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan insanlı keşif uçağımızda 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 Emniyet mensubumuzun şehit olduğunu açıkladı. Meydana gelen kazanın ardından "Kırıma uğramak ne demek?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, uçak neden kırıma uğrar? Uçağın kırıma uğraması ne anlama geliyor? İşte detaylar..