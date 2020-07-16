Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Pençe-Kaplan Operasyonunda 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ANKARA

Son dakika... Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 3 teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Terör örgütü PKK'ya yönelik hava operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Terör örgütü PKK'ya yönelik hava operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 3 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Hava harekatıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği kaydedildi.

Pençe Kaplan Operasyonunda 3 terörist daha SİHA'larla etkisiz hale getirildi
OYNAT 01:05
Pençe Kaplan Operasyonunda 3 terörist daha SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Kahraman Komandolarımız Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Mehmetçik, bölgede gizlenen 3 PKK'lı teröristi daha bularak SİHA'ların da desteğiyle etkisiz hale getirdi. Operasyon görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından paylaştı.

Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açıyorlar: Ermenistan'ın provokasyonları bölgesel gelişmelerden bağımsız değil
DÜNYA
Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açıyorlar: Ermenistan'ın provokasyonları bölgesel gelişmelerden bağımsız değil
Abone Ol Google News
Bravo Bayburt

Bravo Bayburt

Tedbirlere uydular, üç gündür yeni vaka yok.
Türkiyeye karşı yeni cephe!

Türkiye'ye karşı yeni cephe!

​Ermenistan'ın adımları bölgesel gelişmelerden bağımsız değil.
Ve imzalar atıldı

Ve imzalar atıldı

​Ayasofya Camii için Turizm Bakanlığı ve Diyanet protokolü tamam.

​42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı.

Keşif için havalanan uçağımızın dağa çarpması sonucu acı haber geldi.

Galatasaray'ın eski futbolcusuna Fenerbahçe forması giydirecek.

Bakan Soylu Van'da 7 emniyet mensubumuzun şehit olduğu kaza bölgesinde.

​Havaların ısınmasıyla akın akın gidiyorlar.
Meydanlar<br>doldu taştı

Meydanlar
doldu taştı

​Vatandaşlar gece boyu sokaklarda "demokrasi nöbeti" tuttu.
Siirt'ten acı haber

Siirt'ten acı haber

Pervari'deki operasyonlarda iki Özel Harekat polisimiz şehit oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.