Gündem Sedef Kabaş gözaltına alındı
İSTANBUL

Sedef Kabaş gözaltına alındı

Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinden ötürü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer’deki evinden gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Son dakika... Sedef Kabaş gözaltına alındı ​
Sedef Kabaş

Gazeteci Sedef Kabaş, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı. Polis nezaretinde evinden alınan Kabaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş için RTÜK tarafından da inceleme başlatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YÖNELİK SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Sedef Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı. Televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ardından Kabaş'ın 2 avukatının da Emniyet Müdürlüğü'ne geldikleri öğrenildi.

Avukat Uğur Poyraz ise gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden, "Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
OYNAT 00:27
Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.

Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti.


Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma
GÜNDEM
Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma


Görev süresi uzatıldı

Görev süresi uzatıldı

'OHAL Komisyonu' ​kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Can kaybında yükseliş

Can kaybında yükseliş

​Türkiye'nin 21 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Sedef Kabaş gözaltına alındı

Sedef Kabaş gözaltına alındı

​Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı.
RTÜK'ten TELE 1'e inceleme kararı

RTÜK'ten TELE 1'e inceleme kararı

Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin RTÜK inceleme başlattı.
Son Osmanlı'yı sahte torunla kaçırmışlar

Son Osmanlı'yı sahte torunla kaçırmışlar

​FETÖ'cüler Güney Afrika'da Mehmet Remzi Bey'in naaşını sahte belge düzenleyip taşımış.
Çalıntı koleksiyon iade edildi

Çalıntı koleksiyon iade edildi

ABD'de bulunan Anadolu kökenli 14 parça tarihi eser New York Başkonsolosluğu'na teslim edildi.
Avrupa'nın Maastricht'i çöktü

Avrupa'nın Maastricht'i çöktü

​AB ülkelerinin yarısı borç batağında.
Evsizlere otel hizmeti

Evsizlere otel hizmeti

​Soğuk ve karlı havada İstanbul'daki evsizler anlaşmalı otellerde tek kişilik odalarda ağırlanıyor.
Moskova el yükseltti

Moskova el yükseltti

​Rusya, Romanya ve Bulgaristan'daki NATO güçlerinin çekilmesini talep etti.
Trump intikam için geliyor

Trump intikam için geliyor

​ABD'nin 4 yıl içinde çökeceğini iddia eden Prof. Thomas Dixon sorularımızı cevapladı.
5 bin DEAŞ'lı mahkûmu kaçırma planı

5 bin DEAŞ'lı mahkûmu kaçırma planı

​DEAŞ, Haseke'de hapishane bastı.
'Sahib'in kabir bekçisi

'Sahib'in kabir bekçisi

​Sancak bölgesinin eski müftüsü Muammer Zukorliç'in kedisi mezarından ayrılmıyor.
E-ticaret enflasyon sepetinde

E-ticaret enflasyon sepetinde

​TÜİK'in enflasyon hesaplamasına ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek.
Karne coşkusu

Karne coşkusu

​18 milyon öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
Yukarı Bakma ve Kahraman’ın ortak meselesi?

Yukarı Bakma ve Kahraman’ın ortak meselesi?

​Sinema dünyasında birbirinden çok farklı kulvarlarda olan iki filmin meramı ortak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.