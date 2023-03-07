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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre,
Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 17.18'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
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1 saat önce
Sivas'ta deprem meydana geldi
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