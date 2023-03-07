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Sivas'ta deprem meydana geldi

Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı.

17:27 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre,
Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 17.18'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.


#Deprem
#Gürün
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Sivas'ta deprem meydana geldi
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