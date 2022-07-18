Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirilen sınavın ardından gözler "2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" sorusuna çevrildi.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?





Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı.

18-19 Haziran'da gerçekleştirilen üniversite sınavının ardından bu sabah ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının ÖSYM'nin resmi sitesinde açıklandığını bildirdi.

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını https://t.co/tfsiOnaWSR internet sayfamızdan açıkladık.



Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. #yks2022 pic.twitter.com/pHKXOSx542 REKLAM July 18, 2022

YKS SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ 27 TEMMUZ'DA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." bilgisini paylaştı.

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GÜNDEM YKS için geri sayım