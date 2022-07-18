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YKS sonuçları açıklandı

Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS 2022 sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının kurumun web sitesinden açıklandığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA: YKS sonuçları açıklandı mı? YKS tercihleri ne zaman?
YKS

Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirilen sınavın ardından gözler "2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" sorusuna çevrildi.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?


Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı.

18-19 Haziran'da gerçekleştirilen üniversite sınavının ardından bu sabah ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının ÖSYM'nin resmi sitesinde açıklandığını bildirdi.

YKS SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ 27 TEMMUZ'DA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." bilgisini paylaştı.


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