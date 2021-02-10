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Son depremler! Gaziantep'te deprem mi oldu?

Gaziantep'te korkutan depremler

Deprem riski en az iller arasında olan ve 3. derece deprem kuşağında bulunan Gaziantep’te art arda iki deprem meydana geldi.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Yaklaşık 500 yıldır deprem üretmeyen ve ülke genelinde meydana gelen son depremlerin aktif hale getirmesinden korkulan Doğu Anadolu Fay Hattı’na kuş uçumu 35 kilometre mesafedeki Gaziantep’te art arda 2 deprem meydana geldi.

Türkiye’nin deprem haritasında 3. derece deprem kuşağında yer alan Gaziantep’te yıllar sonra meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Bir dakika ara ile meydana gelen depremlerden ilkinin merkez üssü Gaziantep’in Şahinbey ilçesi olurken, ikinci depremin merkez üssü ise Şehitkamil oldu.

AFAD kısa süren depremlerden Şahinbey’deki sarsıntının büyüklüğünü 2.9 olarak açıklarken, Şehitkamil’deki depremin şiddetini ise 3 olarak duyurdu.

AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
OYNAT 01:43
AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri içeren video paylaştı. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, depreme ilişkin alınması gereken önlemleri video ile anlattı.


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