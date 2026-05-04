Son rakamlar geldi: 2,2 milyon Suriyeli Türkiye’de, 667 bini geri döndü

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, özellikle 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüşlerde dikkat çeken bir artış yaşandı. Bu tarihten itibaren ülkesine dönen Suriyeli sayısının 667 bin 565’e ulaştığı bildirildi.

Öte yandan, Türkiye’nin geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere yönelik barınma, sağlık ve eğitim başta olmak üzere çok sayıda alanda hizmet sunmaya devam ettiği belirtildi. Açıklanan son veriler, hem mevcut nüfusun büyüklüğünü hem de geri dönüş sürecinin hız kazandığını ortaya koydu.