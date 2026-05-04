Son rakamlar geldi: 2,2 milyon Suriyeli Türkiye’de, 667 bini geri döndü

Türkiye’deki Suriyeli sayısı açıklandı: 667 bin kişi geri döndüİçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı’nın güncel verilerini paylaştı. Açıklamaya göre, Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olarak kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre, özellikle 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüşlerde dikkat çeken bir artış yaşandı. Bu tarihten itibaren ülkesine dönen Suriyeli sayısının 667 bin 565’e ulaştığı bildirildi.
Yetkililer, geri dönüşlerin “gönüllülük esasına” dayandığını vurgularken, sürecin uluslararası hukuk ve insani kriterler çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.
Öte yandan, Türkiye’nin geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere yönelik barınma, sağlık ve eğitim başta olmak üzere çok sayıda alanda hizmet sunmaya devam ettiği belirtildi. Açıklanan son veriler, hem mevcut nüfusun büyüklüğünü hem de geri dönüş sürecinin hız kazandığını ortaya koydu.