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BURSA

Sondakika: Bursa'da yolcu otobüsü devrildi

Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı

Bursa'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazada otobüs muavini Selçuk Ergün yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, en az 16 kişi yaralandı.
Bursa'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, en az 16 kişi yaralandı.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan mevkisinde, İzmir yönüne seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait otobüs devrildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'daki kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.
  • Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, en az 16 kişi yaralandı.
  • Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.
  • Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
  • Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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