Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan mevkisinde, İzmir yönüne seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait otobüs devrildi.
1 kişi hayatını kaybetti
- Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, en az 16 kişi yaralandı.
- Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.
- Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
- Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.