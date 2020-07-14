Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı

Ekonomi

Sanayide çarklar yeniden hızlandı: Türkiye verilerle Çin, ABD ve Almanya gibi devleri geride bıraktı

Sanayi üretimi mayısta yüzde 17,4 arttı. İtalya ve Fransa’dan sonra en hızlı toparlanan üçüncü ülke olan Türkiye, Çin gibi devleri geride bıraktı. Sanayide çarkların yeniden hızlandığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet toplamında da ciro endeksi yüzde 12,5 yükseldi” dedi.