Söndürme helikopteri baraja düştü: Bir kişi kurtuldu 3 kişi aranıyor

İzmir Menderes’te önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ederken, alevlere müdahale eden gece görüşlü yangın söndürme helikopteri Tahtalı Barajı’na düştü. Helikopterin içinde bulunan 3 mürettabı arama kurtarma çalışması sürüyor.





BARAJDAN SU ALIYORDU

Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda başlayan yangına, bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine müdahale edildi. Ekiplerin süratle müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları gün boyunca devam etti.Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri de müdahaleye başladı. Saat 23.53’te içinde 4 mürettebatın bulunduğu helikopter, bilinmeyen bir nedenle Tahtalı Barajı’na düştü. Helikopterin yangın söndürmede kullandığı suyu almak için baraja gittiği öğrenildi.





2 KIRGIZ, 1 TÜRK ARANIYOR

Helikopterde 4 personelin bulunduğunu açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bunlardan 3’ü Kırgız uyruklu, biri Türk uyruklu. Kırgız uyruklu kurtarılan 1 personel şu anda hastanede. Yoğun bakımda ancak herhangi bir hayati tehlikesi yok” dedi.





SAAT 23.53’TE İRTİBAT KOPTU

Helikopterin yakıt ikmalinin ardından Tahtalı Barajı’na yöneldiğini anlatan Yumaklı, saat 23.53 itibarıyla bağlantının koptuğunu söyledi. Sabahın ilk ışıklarına kadar sonar cihazlarıyla arama yapıldığını belirten Yumaklı, “Görüş mesafesi çok düşük olduğu için, arkadaşlarımız net bir şey söyleyemiyor. Dalgıçlarımız el yordamıyla enkazın yerini tespit etti. Helikopterin belli bir mesafeden sonra karaya çıkartılması için çalışma başlayacak. Bununla ilgili ekipler hazırlık yapıyor” dedi. Bakan Yumaklı, Menderes’teki yangının kontrol altına alındığını söyledi.



