Soner Yalçın'ı hedefine koyan Can Ataklı CHP'lilere esti gürledi: Allah hepinizin belasını versin

HDP ve Kandil'in desteğini alan Yedili Masa, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında hezimete uğradı.

Yedili Masa'nın aldığı büyük yenilgi ise hem ittifak içerisinde hem de muhalif seçmende büyük ayrışmalara neden oldu.

Bu ayrışmaların en keskin yansıması ise CHP'ye yakınlığıyla bilinen Can Ataklı'dan geldi.









CHP'lilere bela okudu

Ataklı, yayınladığı videoda Oda Tv yazarı Soner Yalçın başta olmak üzere bazı CHP'lileri hedef alarak ağır sözler sarf etti.

CHP içerisinden bazı isimlerin ekranlara çıkıp karşıt söylemlerde bulunduğunu ifade eden Can Ataklı, "Bakıyorum CHP'nin için bir takım kişiler var, ekranlara çıkıyorlar güya tarafsızlar ya. Allah belanızı versin lan hepinizin. Gidin o zaman Tayyip'in yanına" diyerek kin kustu.

Soner Yalçın'a 'yalaka' dedi

Ataklı'nın hedefinde Oda Tv yazarı Soner Yalçın da vardı.

Yalçın'ın bugüne kadar 'abuk sabuk' yazılar yazdığını ifade eden Ataklı, "Kardeşim sana ne yaptılar hapishanede ya?" diyerek çıkıştı.

Soner Yalçın'a 'yalaka' diyen Ataklı, Oda Tv yazarının "Yüzde1 bile oyu olmayan masadaki partilere bol kepçeden milletvekili dağıtarak adaylığını destekleyen kurnazlık yaptınız. Onlar da yenildi." çıkarımına sert tepki göstererek "Kimse yenilmedi" dedi.







