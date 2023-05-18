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Soner Yalçın'ı hedefine koyan Can Ataklı CHP'lilere esti gürledi: Allah hepinizin belasını versin

Geçtiğimiz pazar günü yapılan 14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan muhalefet cephesinde adeta kaynayan kazana döndü. Alınan yenilgi Yedili Masa ve destekçileri arasında ayrışmaya neden olurken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Can Ataklı da Oda Tv yazarı Soner Yalçın başta olmak üzere bazı CHP'lileri hedef alarak ağır sözler sarf etti. CHP içinden bazı isimlerin ekranlara çıkarak karşıt söylemlerde bulunduğunu ifade ederek, "Allah belanızı versin lan hepinizin. Gidin o zaman Tayyip'in yanına." diyerek kin kustu.

21:59 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gazeteci Can Ataklı CHP'lilere bela okudu

Gazeteci Can Ataklı CHP'lilere bela okudu

HDP ve Kandil'in desteğini alan Yedili Masa, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında hezimete uğradı.

Yedili Masa'nın aldığı büyük yenilgi ise hem ittifak içerisinde hem de muhalif seçmende büyük ayrışmalara neden oldu.

Bu ayrışmaların en keskin yansıması ise CHP'ye yakınlığıyla bilinen Can Ataklı'dan geldi.



CHP'lilere bela okudu

Ataklı, yayınladığı videoda Oda Tv yazarı Soner Yalçın başta olmak üzere bazı CHP'lileri hedef alarak ağır sözler sarf etti.

CHP içerisinden bazı isimlerin ekranlara çıkıp karşıt söylemlerde bulunduğunu ifade eden Can Ataklı, "Bakıyorum CHP'nin için bir takım kişiler var, ekranlara çıkıyorlar güya tarafsızlar ya. Allah belanızı versin lan hepinizin. Gidin o zaman Tayyip'in yanına" diyerek kin kustu.

Soner Yalçın'a 'yalaka' dedi

Ataklı'nın hedefinde Oda Tv yazarı Soner Yalçın da vardı.

Yalçın'ın bugüne kadar 'abuk sabuk' yazılar yazdığını ifade eden Ataklı, "Kardeşim sana ne yaptılar hapishanede ya?" diyerek çıkıştı.

Soner Yalçın'a 'yalaka' diyen Ataklı, Oda Tv yazarının "Yüzde1 bile oyu olmayan masadaki partilere bol kepçeden milletvekili dağıtarak adaylığını destekleyen kurnazlık yaptınız. Onlar da yenildi." çıkarımına sert tepki göstererek "Kimse yenilmedi" dedi.


Akademisyen Ata Özkaya'dan yerli yatırımcıya skandal çağrı: Dövizlerini piyasadan çekerek hükümeti politikalarından vazgeçirebilirler
Akademisyen Ata Özkaya'dan yerli yatırımcıya skandal çağrı: Dövizlerini piyasadan çekerek hükümeti politikalarından vazgeçirebilirler

Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ata Özkaya, katıldığı canlı yayında, seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanması durumunda, yerli yatırımcıların dövizlerinizi bankadan çekebileceğini söyledi. Hükümetin ekonomi politikalarının 'sürdürülemez' olduğunu iddia eden Özkaya, "Yabancı para yatırımı yapanlar, hükümetin bu politikalara devam etmemesi için dövizlerini bankadan çekebilir" diye konuştu. Finansal okuryazarlığı yüksek olan doktor, mühendis gibi meslek kollarına işaret eden Özkaya, "Dövizinin orada olması hükümet politikalarının sürmesine yardımcı olmaktadır." dedi.


#Can Ataklı
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#28 Mayıs
12 dakika önce
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