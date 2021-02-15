’Sonun Özgecan gibi olacak’ diyerek tehdit eden Samir B. tutuklandı ’Sonun Özgecan gibi olacak’ diyerek tehdit eden şahıs tutuklandı Sosyal medya üzerinden ’Hacer’ adlı kadını ’Sonun Özgecan gibi olacak’ diyerek tehdit eden Azerbaycan uyruklu Samir B. yakalanıp ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haber Merkezi 15 Şubat 2021, 07:15 Son Güncelleme: 15 Şubat 2021, 07:22 İHA