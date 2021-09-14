Gündem Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçakladılar Arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar
ADANA

Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçakladılar: Arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar

Adana’da iki kişi, tartıştıkları kişiyi önce sopayla darp etti ardından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Şüpheliler daha sonra yaraladıkları kişinin arabasının dört lastiğini patlatarak olay yerinden kaçtı. Yaralı Ekrem A’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçakladılar: Arabasının lastiklerini patlatıp kaçtılar
Ekrem A. iki kişi tarafından saldırıya uğradı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ekrem A., Y.Y. ve İ.Y ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

İHA
  • Y.Y ve İ.Y., Ekrem A.’yı önce sopayla öldüresiye dövdü. Ardından iki şüpheli Ekrem A.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Daha sonra Y.Y. ve İ.Y. bıçakladıkları Ekrem A.’nın otomobilinin dört lastiğini patlatarak olay yerinden kaçtı.

İHA

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yerde yarı baygın halde yatan Ekrem A.’nın yakınları olay yerine geldi. Ekrem A.’nın kız kardeşi, kardeşinin yanına eğilerek ambulans gelene kadar başının ucunda durdu. Sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Ekrem A’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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