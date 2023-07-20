Sorunlara İletişim Küresi’nde anlık çözüm

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan İletişim Küresi, istek, sorun ve önerilerin hızlı bir şekilde giderilmesine imkan sağlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir personeli vatandaşları güler yüzle, sıcak ve samimi ortamda karşılayarak, onların istek, öneri ve şikâyetlerini anında ilgili birimlere ulaştırıyor.

VATANDAŞA YERİNDE HİZMET

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Ayten Özsoy, Büyükşehir Belediyesi İletişim Küresi ile “Hizmeti, vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz” dedi. Özsoy, Alo 153 İletişim Merkezi’nin 7 gün 24 saat boyunca telefonda vatandaşlara hizmet vermekte olduğunu ifade ederek, “Burada Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarını ve projelerini tanıtıyoruz. Vatandaşlarımızın en yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı’nda talep ve önerilerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

“İletişim Küremiz vatandaşlarımızın yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı’nda hizmeti ayaklarına götürmek anlayışı ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç tarafından hizmete sunuldu” bilgisini paylaşan Özsoy, “Burada ALO 153 Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa personelimiz güler yüzle, samimi bir şekilde vatandaşımızı karşılayıp talep, şikayet ve önerilerini almaktadırlar. Kurulduğu günden bu güne kadar vatandaşlarımızdan bin 16 tane kayıtlı başvuru alınmıştır. Bugüne kadar da 25 bin 550 kişi ziyaret etmiştir” şeklinde konuştu.

SORUNU OLAN MUHATAP BULUYOR

İletişim Küresi’nde hizmet alan Cengiz Cırkanlı isimli vatandaş, “İletişim küresindeki arkadaşlardan bazı konularda destek istedim. Sağ olsun beklediğimden daha güzel bir şekilde çözüme yönelik yaklaşım gösterdiler. Sayın başkanımıza, ilgili, yetkililere teşekkür ederim. Bizlere vakit ayırmanız büyük incelik” dedi. Ruziye Sandal isimli vatandaş ise “İletişim küresi güzel bir fikir. Bazen insanlar daralıyor. Kime gideyim şikâyet edeyim diye düşünüyor. Çok iyi ve çok güzel olmuş” diye konuştu.











