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Sosyal medya operasyon aygıtı oldu: Adalet reytinge kurban edilmemeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hiçbir kuralın, değerin, ahlaki sınırın olmadığı sosyal medya mecralarının, giderek büyük bir operasyon aygıtına dönüşmeye başladığına dikkat çekerek, "Adaletin reyting, etkileşim avcılığına kurban edilmesine göz yummamalıyız" dedi.

04:00 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 03:25 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Masum çocukların naaşı üzerinden milletin inanç değerleriyle, aile kurumuyla, dini müesseselerle siyasi ve ideolojik hesap görülmesine müsaade etmemeliyiz" dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Hiçbir kuralın, değerin, ahlaki sınırın olmadığı sosyal medya mecraları, giderek büyük bir operasyon aygıtına dönüşmeye başladı." ifadesini kullandı.

İÇ BARIŞA DA ZARAR VERİYOR

Etkileşim odaklı yeni medya düzeninin en büyük kurbanının adaletin temel ilkeleri olduğunun altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanal alemde karşılıklı mevzilenmiş infaz mangaları, her gün hedef tahtasına konacak bir şahıs, olay ve kurum mutlaka buluyor. Masumiyet karinesinin ihlal edilmesinden hoyratça yapılan aşırı genellemelere, hakim ve savcılarımızın hedef gösterilmesinden itibar suikastlarına varıncaya kadar hukuk adına pek çok hukuksuzluğa imza atılıyor. Sadece adalet kurumuna değil toplumun iç barışına da zarar veren bu furyanın hep birlikte önüne geçmemiz gerektiği kanaatindeyim. Toplumun ilgisine mazhar olan her olayda haber ve bilgi alma hakkına elbette saygı duyuyoruz ancak toplumun merakını gideren yayınlar yaparken yürüyen soruşturmanın selametini de korumak, gözetmek herkesin mesuliyetidir. "

ÇOCUK NAAŞI ÜZERİNDEN AİLE KURUMUNA SALDIRI

"İnsanlık olarak, toplum olarak nereye gidiyoruz?" sorusunun çok sık sorulduğu bugünlerde daha soğukkanlı olunması gerektiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Adaletin tecellisine destek vermeliyiz. (Narin Güran cinayeti) Masum çocukların naaşı üzerinden milletin inanç değerleriyle, toplumun temeli olan aile kurumuyla, dini müesseselerle siyasi ve ideolojik hesap görülmesine müsaade etmemeliyiz. Adaletin reyting ve etkileşim avcılığına kurban edilmesine göz yummamalıyız."

PKK’NIN KATLETTİKLERİNE SES ÇIKARMADILAR

Erdoğan, bölücü terör örgütünün katlettiği binlerce bebek, çocuk ve genç için bugüne kadar seslerini çıkarmayanların riyakarlıklarını ibretle takip ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Daha düne kadar bölücü canilerin terör eylemlerini aklama yarışına girenler, bugün vahşi bir cinayet üzerinden millete vicdan, ahlak, insanlık dersi vermeye kalkıyor. Katledilen çocuklar arasında bile ayrım yapacak kadar istismar siyasetine bulaşanları milletimizin takdirine havale ediyoruz. Milletimiz, derin irfanıyla kimin ne yapmaya çalıştığını gayet iyi bilmektedir."

Suç işleyenin yeri hapishane

"İlamların üzerinde, mahkemelerimizin Türk milleti adına karar verdiği yazıyorsa, davalarda toplumsal hassasiyetlerin gözetilmesi gayet tabiidir." diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Suç işleyenin, milletin malına, mülküne, namusuna ve canına kast edenin yeri sokaklar değildir, son raddeye kadar cezasını çekeceği hapishanelerdir. Şayet burada bir sıkıntı, eksik varsa gidermek boynumuzun borcudur."

Boykota videolu destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı İsrail ve destekçilerinin boykot edilmesi için yürütülen kampanyalara bir kez daha destek verdi. Sosyal medya hesabından AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zeka ile oluşturduğu "Boykot" adlı şarkının klibini paylaşan Erdoğan açıklamasında, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cenazeler siyasi nutuk yeri değil

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şehit Ayşenur Ezgi Eygi’nin önceki günkü cenazesinde "Ben niye konuşmadım" kavgası çıkartmasına da değindi.

BİR İDEOLOJİYE İNDİRGEDİ

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle: Burası bir cenaze. Özgür Bey keşke bu konuşmayı şehidin babasının yanında yapmasaydı. Cenaze adabına uygun davranılsaydı. Kuşkusuz herkesin mesaj Ayşenur'un şehadetini selamlamaktı. Özgür bey iki hata yaptı biri Ayşenur'un fedakarlığını bir ideolojiye indirgedi. Bu doğru bir şey değil. Gazze bir insanlık meselesidir. İkincisi cenazeler siyasi partilerin nutuk atacağı yer değil. Devleti temsil eden makam duygu ve düşünceleri paylaşıyor. Oradaki en üst makam Meclis Başkanlığı makamıdır. Herhangi bir siyasi indirgeme yapmadan Ayşenur'un, insani değerlerin safında konuşuyor. Zaten siyasi bir konuşma yapılmıyor. Devlet hayatının standartlarını Özgür Bey koymuyor.

SÖZLERİ EGE DENİZİ'NDE BOĞULDU

Miçotakis ile Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde diyalog kapısı açılmıştı. Bütün bu yaklaşım sürdürülmeye çalışılırken Yunanistan içindeki radikal unsurlar bu diyaloğu sabote etmek için elinden geleni yapıyor. Bir provokatör olan Dendias haddini aşan açıklamalar yaptı. Meis adasına giderek oradan Doğu Akdeniz'deki silahlanmayı nasıl genişleteceklerini açıklayan sözler söyledi ve Türkiye'yi hedef aldı. Sözleri Ege Denizi'nde boğulmadan bize ulaşamaz. Dendias'ın bu açıklaması diyalog istemeyen bir açıklama. Kaos lobisi diyalog çabalarını sabote etmek istiyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıda vesayet odaklarına geçit yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. 'Bugün ülkemizde hukuk öğrenimi görmüş önemli sayıda insan, hukuk eğitimi veren fakültelerimiz var" diyen Erdoğan, "Son 22 yılda avukat, noter, hukuk eğitimi görmüş personel sayılarında kayda değer bir artış sağladık. 2002 yılında 9 bin civarında olan hakim, savcı sayımız bugün 25 bine yaklaştı' ifadelerini kullanarak adalet sistemine verdikleri önemi bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "yargıda vesayete geçit yok" diyerek, "Devletimizi FETÖ artıklarından ne kadar temizlemiş olursak olalım dikkati elden bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan YouTuber Fatih Altaylı'ya tepki gösterdi: Askerlerin postallarını yalıyordu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen AK Parti İnsan Hakları Eğitim Kampı’na katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan gençlerle sohbet ederek sorularını cevapladı. Erdoğan, yöneltilen soru üzerine, "Öyle bir şeyi bize yutturmaya çalışıyorlar ki şu anda. AK Parti'den önce Türkiye daha huzurluydu. Daha müreffehti, daha adildi, daha şöyleydi, daha böyleydi. 20 yıldır mahvolduk biz falan. Arkadaşlar ya böyle bir ihanet var mı? Bu dünya tarihinin görmediği bir ihanettir. Böyle bir vicdansızlık olamaz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasında, her fırsatta dini ve manevi değerlere dil uzatmaktan çekinmeyen YouTuber Fatih Altaylı'ya da tepki gösterdi. Erdoğan, "Fatih Altaylı denen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'kalk' dediğinde kalkıyordu, 'yat' dediğinde yatıyordu. Bu adam şu anda başkası da 'yat' dediğinde yatar, 'kalk' dediğinde kalkar. Ama gazeteci diye, bilmem ne diye gezip videoları dinleniyor, seyrediliyor adamın. Bunlar 90'ları anlatsınlar. 'Bizim askerlerden ödümüz patlıyordu' desinler. 'Biz vesayetin kölesiydik, köpeğiydik' desinler." ifadelerini kullandı. Batıdan medet ummaktan vazgeçmek gerektiğini anlatan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: Türkiye hiç olmadığı kadar özgür arkadaşlar, Türkiye hiç olmadığı kadar güçlü, Türkiye hiç olmadığı kadar kendi kararlarını veren bir ülke. Dünya çapında iddia sahibi bir ülke Türkiye. Var mı rakibimiz? Var. Rakiplerimizin hoşuna gitmiyor bu durum. Avrupa çok mu meraklı bizim güçlü olmamıza, Amerika çok mu meraklı bizim güçlü olmamıza, değil. Sana uçak verdiği zaman, onun istediği zaman kullanman için verir. Sana silah verdiği zaman o istemediği zaman kullanma diye verir. Dolayısıyla biz neden Batı'dan medet umalım arkadaşlar? Batı'nın bizle ilgili ne düşündüğü niye bizim için önemli olsun.


#Recep Tayyip Erdoğan
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