Sosyal medya operasyon aygıtı oldu: Adalet reytinge kurban edilmemeli

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen AK Parti İnsan Hakları Eğitim Kampı’na katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan gençlerle sohbet ederek sorularını cevapladı. Erdoğan, yöneltilen soru üzerine, "Öyle bir şeyi bize yutturmaya çalışıyorlar ki şu anda. AK Parti'den önce Türkiye daha huzurluydu. Daha müreffehti, daha adildi, daha şöyleydi, daha böyleydi. 20 yıldır mahvolduk biz falan. Arkadaşlar ya böyle bir ihanet var mı? Bu dünya tarihinin görmediği bir ihanettir. Böyle bir vicdansızlık olamaz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasında, her fırsatta dini ve manevi değerlere dil uzatmaktan çekinmeyen YouTuber Fatih Altaylı'ya da tepki gösterdi. Erdoğan, "Fatih Altaylı denen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'kalk' dediğinde kalkıyordu, 'yat' dediğinde yatıyordu. Bu adam şu anda başkası da 'yat' dediğinde yatar, 'kalk' dediğinde kalkar. Ama gazeteci diye, bilmem ne diye gezip videoları dinleniyor, seyrediliyor adamın. Bunlar 90'ları anlatsınlar. 'Bizim askerlerden ödümüz patlıyordu' desinler. 'Biz vesayetin kölesiydik, köpeğiydik' desinler." ifadelerini kullandı. Batıdan medet ummaktan vazgeçmek gerektiğini anlatan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: Türkiye hiç olmadığı kadar özgür arkadaşlar, Türkiye hiç olmadığı kadar güçlü, Türkiye hiç olmadığı kadar kendi kararlarını veren bir ülke. Dünya çapında iddia sahibi bir ülke Türkiye. Var mı rakibimiz? Var. Rakiplerimizin hoşuna gitmiyor bu durum. Avrupa çok mu meraklı bizim güçlü olmamıza, Amerika çok mu meraklı bizim güçlü olmamıza, değil. Sana uçak verdiği zaman, onun istediği zaman kullanman için verir. Sana silah verdiği zaman o istemediği zaman kullanma diye verir. Dolayısıyla biz neden Batı'dan medet umalım arkadaşlar? Batı'nın bizle ilgili ne düşündüğü niye bizim için önemli olsun.