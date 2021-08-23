Gündem Sosyal medya paylaşımıyla yardım istemişti Fatma Yasakın eşi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
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Sosyal medya paylaşımıyla yardım istemişti: Fatma Yasak'ın eşi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla boşanma aşamasındaki eşi tarafından şiddete uğradığını belirterek, yardım isteyen Fatma Yasak'ın kocası Alper Tasalı, savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı veren mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Sosyal medya paylaşımıyla yardım istemişti: Fatma Yasakın eşi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Fatma Yasak - Alper Tasalı

Fatma Yasak'ın ihbarıyla gözaltına alınan Tasalı, soruşturmayı başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklama istemiyle nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, nöbetçi hakimlik de adli kontrol tedbiri uyguladığı Tasalı'yı serbest bırakmıştı.

Bu karara soruşturma savcılığınca itiraz edildi. İtirazı değerlendiren hakimlik, şüpheli Tasalı hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar sonrası şüpheli, tekrar yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen Tasalı'nın, çıkarıldığı Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nce, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Olay

Fatma Yasak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla araca bindirilip Silivri'ye boş araziye götürülmeye çalışıldığını, şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini öne sürerek, yardım istemişti.

Yasak, eşiyle yaşadığı sıkıntıları ve maruz kaldığını ifade ettiği şiddet olaylarını da paylaşımlarında anlatmıştı.

Paylaşımlarında, "20 Ağustos'ta iş görüşmesine giderken bir araçla yaklaşan eşi Tasalı'nın elindeki silahla, ateş edip korkutarak kendisini zorla arabaya bindirdiğini ve araca binerken KADES uygulaması üzerinden 3 defa çağrı gönderdiğini" belirten Yasak, "eşinin kendisini Silivri'ye boş bir araziye götürdüğünü ve KADES'ten ihbarını gören ekiplerin kendisini aradığını" aktarmıştı.

  • Şüpheli Tasalı, 20 Ağustos'ta savcılıkça alınan ifadesinde, "eşiyle 35 gündür görüşmedikleri, Doğan Araslı Bulvarı'nda tesadüfen gördüğü, arabayı önüne kırıp indiğinde elindeki silahın yanlışlıkla bir el ateş aldığı, korkup eşini araca binmesini söylediği" şeklinde beyanda bulundu.

Tasalı, ifadesinin devamında, yolda eşinin telefonundan konum atmasıyla ilgili mesajları görünce aldattığından şüphelendiği, sinirle telefonu attığı, eşinin silahı merak edip incelediği, kendisinin şarjör ve mermileri çıkarttığı, aracın direksiyonuna eşinin geçtiği, barışmak istediğini söylemesi üzerine eşinin ailesinin evine gittikleri, silahı yanında götürdüğü ve suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

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