Dünya Türk askeri Afganistanda çalışmalarına devam ediyor
ASYA

Türk askeri Afganistan'da çalışmalarına devam ediyor

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesinde görev yapan Türk askerleri, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda diğer ülke askerleri ile iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi DHA
Türk askeri Afganistanda çalışmalarına devam ediyor
Türk askeri, ülkeden ayrılmak için havalimanının önünde bekleyenlere yardımcı oluyor.

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesinde görev yapan Türk askerleri, ülkedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda diğer ülke askerleri ile iş birliği içerisinde çalışmalarına devam eden Türk askeri, ülkeden ayrılmak için havalimanının önünde bekleyenlere yardımcı oluyor.

DHA

35 dereceyi aşan sıcaklık ve yoğunluktan dolayı zor anlar yaşayanlara su ve yiyecek dağıtıyor.

DHA

Ayrıca, havalimanı kontrol noktalarında ülkeden ayrılmak isteyenlerin pasaport ve uçuş izinlerine dair kontrollerini de sürdürüyor.

DHA

Öte yandan, Türk askeri, havalimanı çevresindeki devriye ve tahliye çalışmasının yanı sıra askeri hat içerisinde yer alan 'Ankara' adlı karargah binasında da yoğun mesaisini sürdürüyor.

DHA

AA

Türkiye ve Azerbaycan askerleri Kabil'de omuz omuza
DÜNYA
Türkiye ve Azerbaycan askerleri Kabil'de omuz omuza

Kabil'de Türk askeri şefkati: Hadiya bebeğe mama
DÜNYA
Kabil'de Türk askeri şefkati: Hadiya bebeğe mama

Türkiye ve Azerbaycan askerleri Kabil'de omuz omuza görev yapıyor
FOTOĞRAF 7
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Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki tahliye hareketliliği sürüyor.
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Kabil'de görevli Türk ve Azerbaycan askerleri, havalimanında tek millet, iki devlet anlayışıyla tahliye mesaisini omuz omuza yürütüyor. İki ülke askerleri, havalimanı ve çevresinde koordineli bir şekilde Türklerin tahliyesi için görev yapıyor. Havalimanının güvenliği için 24 saat nöbette olan Azerbaycanlı askerler, Türk güvenlik güçleriyle birlikte ihtiyacı olanlara yardım elini uzatıyor.
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Azerbaycanlı askerlerden Anaz Babayev, Şu anda Afganistan'da görevimizin başındayız. Türk kardeşlerimizle birlikte görev yapıyoruz. Onlara yardım ediyoruz. dedi.
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Bir aya yakındır Kabil'de olduklarını söyleyen Sagavat Kazımov, Türk askerleriyle aynı bölgede görev yapıyoruz. Aileme, tüm askerlerin ailelerine selam söylüyorum. Her şey çok iyi. İnşallah sağ salim ülkemize geri döneceğiz. ifadelerini kullandı.
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Habib Hasanov da Türk kardeşlerimize yardım ediyoruz, her zaman da yardıma hazırız. diyerek, ailesine selam göndermek istediğini söyledi.
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Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan Azerbaycan askerlerinden Kısmet Musayev, Her saniye Türk askerleriyle birlikte görev yapıyoruz, bununla da gurur duyuyoruz. Biz kardeşiz. diye konuştu.
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Türkiye ve Azerbaycan askerleri Kabil'de omuz omuza görev yapıyor
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin beklediği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ve çevresinde Türkiye ve Azerbaycan askerleri omuz omuza görev yapıyor.


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