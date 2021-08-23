Türk askeri Afganistan'da çalışmalarına devam ediyor

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesinde görev yapan Türk askerleri, ülkedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda diğer ülke askerleri ile iş birliği içerisinde çalışmalarına devam eden Türk askeri, ülkeden ayrılmak için havalimanının önünde bekleyenlere yardımcı oluyor.
35 dereceyi aşan sıcaklık ve yoğunluktan dolayı zor anlar yaşayanlara su ve yiyecek dağıtıyor.
Ayrıca, havalimanı kontrol noktalarında ülkeden ayrılmak isteyenlerin pasaport ve uçuş izinlerine dair kontrollerini de sürdürüyor.
Öte yandan, Türk askeri, havalimanı çevresindeki devriye ve tahliye çalışmasının yanı sıra askeri hat içerisinde yer alan 'Ankara' adlı karargah binasında da yoğun mesaisini sürdürüyor.