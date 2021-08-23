Gündem Gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculukları sürüyor Sevdiklerimizi geride bıraktık yollara çıktık
EDİRNE

Gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculukları sürüyor: Sevdiklerimizi geride bıraktık yollara çıktık

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin hüzünlü dönüşleri devam ederken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşuyor. Kapıkule'den Fransa'ya giden Ümit Uçan, "Türkiye'ye geldiğimizde büyük bir sevinç ama döndüğümüz zaman büyük bir hüzün. Gerçekten memleketin kıymetini bilmeyenlere de buradan sesleniyorum, memleketinizin kıymetini bilin" dedi.

Haber Merkezi AA
Gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculukları sürüyor: Sevdiklerimizi geride bıraktık yollara çıktık
Gurbetçiler, Kapıkule başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Tatillerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.

Kapıkule başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarında yoğunluk oluşturan gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

Fransa'ya dönen Ümit Uçan, dönüş yoluna geçmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

AA

Sevdiklerini ve dostlarını geride bıraktıklarını dile getiren Uçan, şunları kaydetti:

"Geliş güzel de gidiş çok zor. İnsanın memleketi gibisi yok, memleket çok farklı duygu. Oradayken büyük özlem duyuyoruz, televizyonlarda görüyoruz, telefonlarla görüşüyoruz. Türkiye'ye geldiğimizde büyük bir sevinç ama döndüğümüz zaman büyük bir hüzün. Gerçekten memleketin kıymetini bilmeyenlere de buradan sesleniyorum, memleketinizin kıymetini bilin."

AA

Ailesiyle birlikte Almanya'ya dönen Caner Doğru ise ana vatandan ayrılmanın hüznünü yaşadığını ifade etti.

Türkiye'ye gurbetçi akını: Geçen yıla göre 3 kattan fazla arttı
GÜNDEM
Türkiye'ye gurbetçi akını: Geçen yıla göre 3 kattan fazla arttı
  • Dönüş yolculuğunun her zaman buruk geçtiğini dile getiren Doğru, "Duygulanıyoruz ayrılırken. Kelimelerle anlatılamayacak bir durum, bunu yaşayan bilir" dedi.

Ali İhsan Kalaycı da memleketten ayrılmanın çok zor olduğunu belirterek, "İşimizin başında olmak için yollara çıktık. Allah, kazasız belasız bir yolculuk nasip etsin. Memleket bizim için çok farklı. Çocuklarım Fransa'da doğmasına rağmen biz Türkiye aşığıyız. Bize kalsa her 6 ayda bir gelmek isteriz. Türk bayrağını gördükten sonra gerçekten rahatlıyoruz. Diyoruz ki, öbür tarafta kalmayalım arıza yapacaksa da Türkiye'de yapalım" diye konuştu.

Eşim Alman kendisi üç saattir ağlıyor: Dönüş yoluna geçen gurbetçiler Kapıkule'de yoğunluk oluşturuyor
GÜNDEM
Eşim Alman kendisi üç saattir ağlıyor: Dönüş yoluna geçen gurbetçiler Kapıkule'de yoğunluk oluşturuyor

Gurbetçilerin anavatan yolculukları sürüyor: Çifte bayram yaşıyoruz
GÜNDEM
Gurbetçilerin anavatan yolculukları sürüyor: Çifte bayram yaşıyoruz

Gurbetçiler akın akın yurda dönüyor: Yurda döndüğümüz için çok mutluyuz
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Uzun saatler süren sıla yolculuğunu direksiyon başında yorularak geçirmek istemeyen gurbetçiler, araçlarını vagonlara yükledikten sonra Türkiye'ye gelene kadar rahat ve konforlu şekilde seyahat edebiliyor.
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Avusturya Villach'tan Türkiye'ye yolculuğunda 1400 kilometre yol alan Optima Ekspres; Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahından Kapıkule Tren Garı'na ulaşıyor.
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Gümrükteki işlemlerin ardından Edirne merkezindeki Ayşekadın Garı'na gelen trenin, kalkış ve varış noktası arası yaklaşık 32 saat sürüyor. Arabalı tren bilet fiyatları, yolcuların seçtiği vagon sistemine göre ve taşınacak aracın özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Yolcu sayısı ve araç yüksekliğine göre, bilet fiyatları kişi başı 149 avrodan başlıyor.
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Almanya'dan gelen 64 yaşındaki Ayşe Öztürk, arabalı treni tercih ederek yorulmadan konforlu şekilde seyahat ettiklerini söyledi.
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Treni daha çok yaşı ilerleyen gurbetçilerin tercih ettiğini aktaran Öztürk, Yaşlandığımız zaman treni tercih ettik. Çünkü önceden gençlik vardı, yollar bize kısa geliyordu. Şimdi arabalar yepyeni ama gençlik elden gitti. Bundan dolayı treni tercih ediyoruz. Yattığımız yerden rahat bir seyahatle geliyoruz. ifadelerini kullandı.
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Avusturya'dan gelen Gökhan Ergüven ise arabalı treni beğendiğini ve 8 yıldır Türkiye'ye trenle seyahat ettiğini dile getirdi.
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Trenle seyahatin birçok avantajı olduğunu belirten Ergüven, Trenle gelmek rahat oluyor. Yol güvenliği var. Rahat bir şekilde uyuyabiliyorsun. Her türlü yemek imkanı var. Bu yıl seyahatimiz birkaç aksaklık dolayısıyla uzadı ama yine de güzeldi. diye konuştu.
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Nuri Gül ise trenle seyahatin kendisi için kolaylık olduğunu Türkiye geldikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.
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Gurbetçiler akın akın yurda dönüyor: Yurda döndüğümüz için çok mutluyuz
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerden bazıları, ana vatana seyahatlerini araçlarını da yanlarında getirebildikleri "rahat ve konforlu" arabalı trenle yapıyor. Almanya'dan gelen 64 yaşındaki Ayşe Öztürk, arabalı treni tercih ederek yorulmadan konforlu şekilde seyahat ettiklerini söyledi. Nuri Gül ise trenle seyahatin kendisi için kolaylık olduğunu Türkiye geldikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.


Kapıkule'den 400 bin gurbetçi ana vatana geldi: Memleketimizi görmek bambaşka bir duygu
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Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle gelemedikleri ana vatana bu sene yoğun ilgi gösteriyor.
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Bulundukları ülkelerde çocuklarının okulları tatil edilen gurbetçiler, Kurban Bayramı'nı da memleketlerinde geçirmek için yola çıktı.
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşanırken, yetkililer de 1 Haziran'dan bugüne kadar ülkeye 400 bin gurbetçinin giriş yaptığını söyledi.
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Haziran ayının 21'inden sonra gelişler hızlanırken, gurbetçi sayısının hafta sonları 30 bini bulduğu açıklandı.
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400 bin gurbetçinin çoğunu Almanya'da yaşayan Türk işçiler oluştururken, Türklerin yoğun olarak geldiği diğer ülkeler ise Avusturya, Fransa ve Belçika oldu.
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'EN ÇOK ANNEMİ ÖZLEDİM' <br> <br> Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, ana vatanlarını çok özlediklerini dile getirdi.
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Avusturya'dan 2 çocuğu ve eşi ile birlikte gelen Mukaddes Taşkıran, Türkiye'ye giriş yaptıklarında çok heyecanlandığını belirterek, Yolculuğumuz güzeldi. Ülkemize gelmek, memleketimizi görmek bambaşka bir duygu. Özlem var, hasret var. Allah bütün yolda kalanların yardımcısı olsun. Hem aile özlemi hem bayram, iki sevinci bir arada yaşamak çok farklı.
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Geçen sene gelemedik ve bu özlem 2 kat daha arttı. Şu an çok heyecanlıyız. Özellikle aile özlemi çok farklı. Ailemizle vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızın da bu kültüre uyması, unutmamaları için elimizden geleni yapacağız. En çok annemi, ona sarılmayı özledim. Gider gitmez ona sarılacağım dedi.
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'BU SENE FAZLA İZİN ALDIK' <br> <br> Avusturya'dan gelen Bünyamin Demir ise geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle memleketlerine gelemediklerini, bu sene izinleri birleştirip, tatili uzattıklarını söyledi.
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Vatan hasretinin başka olduğunu belirten Demir, Bu sene biraz fazla izin aldık, 45 gün kalacağız. Konya'ya gidiyoruz. Memleketimizi çok özledik. Havası, suyu, ekmeği, insanı gerçekten çok özel. Her şeyi özledim diye konuştu.
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Almanya'dan gelen Leyla Gündüz de Yolculuk çok güzeldi, hiç sıkıntı yok. Aşı kartımızı gösterdik ve girdik. Okullarımız tatil oldu. İnşallah tatilin tadını çıkaracağız. Önce akraba ziyareti yapacağız sonra da tatil dedi.
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Kapıkule'den 400 bin gurbetçi ana vatana geldi: Memleketimizi görmek bambaşka bir duygu
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelmeyi sürdürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan bugüne kadar 400 bin gurbetçi, ülkeye giriş yaptı. 400 bin gurbetçinin çoğunu Almanya'da yaşayan Türk işçiler oluştururken, Türklerin yoğun olarak geldiği diğer ülkeler ise Avusturya, Fransa ve Belçika oldu. Avusturya'dan 2 çocuğu ve eşi ile birlikte gelen Mukaddes Taşkıran, Türkiye'ye giriş yaptıklarında çok heyecanlandığını belirterek, "Memleketimizi görmek bambaşka bir duygu" diye konuştu.


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