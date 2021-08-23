Gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculukları sürüyor: Sevdiklerimizi geride bıraktık yollara çıktık

Gurbetçiler, Kapıkule başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Tatillerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.

Kapıkule başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarında yoğunluk oluşturan gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

Fransa'ya dönen Ümit Uçan, dönüş yoluna geçmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

AA

Sevdiklerini ve dostlarını geride bıraktıklarını dile getiren Uçan, şunları kaydetti:

"Geliş güzel de gidiş çok zor. İnsanın memleketi gibisi yok, memleket çok farklı duygu. Oradayken büyük özlem duyuyoruz, televizyonlarda görüyoruz, telefonlarla görüşüyoruz. Türkiye'ye geldiğimizde büyük bir sevinç ama döndüğümüz zaman büyük bir hüzün. Gerçekten memleketin kıymetini bilmeyenlere de buradan sesleniyorum, memleketinizin kıymetini bilin."

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AA

Ailesiyle birlikte Almanya'ya dönen Caner Doğru ise ana vatandan ayrılmanın hüznünü yaşadığını ifade etti.

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Dönüş yolculuğunun her zaman buruk geçtiğini dile getiren Doğru, "Duygulanıyoruz ayrılırken. Kelimelerle anlatılamayacak bir durum, bunu yaşayan bilir" dedi.

Ali İhsan Kalaycı da memleketten ayrılmanın çok zor olduğunu belirterek, "İşimizin başında olmak için yollara çıktık. Allah, kazasız belasız bir yolculuk nasip etsin. Memleket bizim için çok farklı. Çocuklarım Fransa'da doğmasına rağmen biz Türkiye aşığıyız. Bize kalsa her 6 ayda bir gelmek isteriz. Türk bayrağını gördükten sonra gerçekten rahatlıyoruz. Diyoruz ki, öbür tarafta kalmayalım arıza yapacaksa da Türkiye'de yapalım" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 11 Uzun saatler süren sıla yolculuğunu direksiyon başında yorularak geçirmek istemeyen gurbetçiler, araçlarını vagonlara yükledikten sonra Türkiye'ye gelene kadar rahat ve konforlu şekilde seyahat edebiliyor. Avusturya Villach'tan Türkiye'ye yolculuğunda 1400 kilometre yol alan Optima Ekspres; Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahından Kapıkule Tren Garı'na ulaşıyor. Gümrükteki işlemlerin ardından Edirne merkezindeki Ayşekadın Garı'na gelen trenin, kalkış ve varış noktası arası yaklaşık 32 saat sürüyor. Arabalı tren bilet fiyatları, yolcuların seçtiği vagon sistemine göre ve taşınacak aracın özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Yolcu sayısı ve araç yüksekliğine göre, bilet fiyatları kişi başı 149 avrodan başlıyor. Almanya'dan gelen 64 yaşındaki Ayşe Öztürk, arabalı treni tercih ederek yorulmadan konforlu şekilde seyahat ettiklerini söyledi. Treni daha çok yaşı ilerleyen gurbetçilerin tercih ettiğini aktaran Öztürk, Yaşlandığımız zaman treni tercih ettik. Çünkü önceden gençlik vardı, yollar bize kısa geliyordu. Şimdi arabalar yepyeni ama gençlik elden gitti. Bundan dolayı treni tercih ediyoruz. Yattığımız yerden rahat bir seyahatle geliyoruz. ifadelerini kullandı. Avusturya'dan gelen Gökhan Ergüven ise arabalı treni beğendiğini ve 8 yıldır Türkiye'ye trenle seyahat ettiğini dile getirdi. Trenle seyahatin birçok avantajı olduğunu belirten Ergüven, Trenle gelmek rahat oluyor. Yol güvenliği var. Rahat bir şekilde uyuyabiliyorsun. Her türlü yemek imkanı var. Bu yıl seyahatimiz birkaç aksaklık dolayısıyla uzadı ama yine de güzeldi. diye konuştu. Nuri Gül ise trenle seyahatin kendisi için kolaylık olduğunu Türkiye geldikleri için çok mutlu olduklarını belirtti. Gurbetçiler akın akın yurda dönüyor: Yurda döndüğümüz için çok mutluyuz Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerden bazıları, ana vatana seyahatlerini araçlarını da yanlarında getirebildikleri "rahat ve konforlu" arabalı trenle yapıyor. Almanya'dan gelen 64 yaşındaki Ayşe Öztürk, arabalı treni tercih ederek yorulmadan konforlu şekilde seyahat ettiklerini söyledi. Nuri Gül ise trenle seyahatin kendisi için kolaylık olduğunu Türkiye geldikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.





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