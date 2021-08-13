Eşim Alman kendisi üç saattir ağlıyor: Dönüş yoluna geçen gurbetçiler Kapıkule'de yoğunluk oluşturuyor

Yıllık izinlerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.

Sınır kapılarında yoğunluk oluşturan gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den hüzünlü ayrılıyor.

Almanya'ya dönen Birol Yıldız Türkiye'den ayrılmanın gurbetçiler için her zaman üzüntülü olduğunu söyledi.

AA

Sınırdan geçişte farklı duygular yaşandığını belirten Yıldız, "Gurbetçilik zor bir şey. Bir sevinçle geliyoruz tatil bitince dönüyoruz. Üzülüyoruz tabii ki. Vatanımızda yaşanan orman yangınları ve sellere de çok üzüldük. Türkiye'den ayrılık bize hüzün veriyor. Ailenin yarısı burada yarısı orada oluyor. Bir parçan devamlı burada kalıyor." dedi.

Ailesiyle Avusturya'ya dönen Mehmet Uzun ise dönüş yolunun buruk geçtiğini ifade etti.

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AA

Dönüş yolunda zaman zaman yaşanan yoğunluğun kendilerini zorladığını anlatan Uzun, "Vatandan ayrılıyoruz. Bizim için üzücü oluyor. Geliş ve dönüşte Bulgaristan gümrüğünde sorunlar yaşanıyor. Gelişte en az 5-6 saat sıra bekleniyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çoluk çocuk bekliyorsun, bunalıyorsun. Oldukça sıkıntı oluyor." diye konuştu.

Gurbetçi Halil İbrahim Meler ise şimdiden gelecek yılın iznini planladıklarını belirterek, "İzine geldik, ne yazık ki geri dönüyoruz. Eşim Alman, kendisi 3 saattir ağlıyor. Buradan hiç gitmek istemiyor. Şimdiden önümüzdeki yılın planını yapıyoruz. Okullar kapandığında Allah nasip ederse yine geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Aziz Güzeldere de sevinçle geldikleri memleketlerinden üzüntüyle ayrıldıklarını dile getirdi.

FOTOĞRAF 24 Tatillerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor. Dönüş yoluna geçen ve sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk oluşturan gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşıyor. Belçika'ya dönen Hamit Soysal, ailesi ve sevdikleriyle memleketinde güzel ve huzurlu bir tatil geçirdiğini söyledi. Türkiye'den dönüşün her zaman üzüntü verdiğini anlatan Soysal, Hüzünlü bir şekilde ayrılıyoruz. Ayrılmak istemiyoruz ama işimiz gücümüz orada olduğu için yola düştük. Ailemizi ve sevdiklerimizi geride bıraktık. Doyamadık, Türkiye doyumsuz. Dön, dolaş Türkiye bambaşka. dedi. Ailesiyle Almanya'ya dönen Ali Akgöl, dönüş yolunun duygulu olduğunu ifade etti. Türkiye'den ayrılırken gelecek yılın dönüş hesaplarını yapmaya başladıklarını belirten Akgöl, Dönüş yolu sanki böyle rampa yukarı gibi oluyor. Araba gitmiyor, duygusala bağlıyoruz biraz. Ama ne yapalım, bu da bizim kaderimiz. Seneye tekrar geleceğiz. Döndükten sonra gün saymaya başlayacağız, gelecek yılın tatilinde Türkiye'ye dönmek için. ifadelerini kullandı. Yaşar Dirin ise güzel bir tatil geçirdiğini, dönüş yoluna geçmenin burukluğunu yaşadığını dile getirerek, Farklı duygular yaşıyoruz. Kapıkule'den giriş bir başka sevinç ama dönüş çok ayrı bir hüzün oluyor. Bunu sadece gurbetçiler iyi bilir, maalesef hüzünlü. Ama yine geleceğiz, vatanımız her şeyden daha değerli. diye konuştu. Mukaddes Kandemir de Türkiye'de sahiplendikleri Duman isimli kedileriyle dönüş yoluna geçtiklerini belirterek, gurbet yolundaki herkese iyi yolculuklar diledi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda hüzünlü dönüş yolculukları sürüyor: 'Bu hissi sadece gurbetçiler bilir' Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin hüzünlü dönüşleri devam ederken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşuyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Baden- Württemberg eyaletindeki Waldshut’ta yaşayan itfaiyeci Doğan Atalay, Manavgat yangınını öğrenir öğrenmez Antalya'ya geldi. 12 yaşında 'çocuklar itfaiyesi'nde başlayıp, 18 yaşında itfaiyede aktif çalışmaya geçen Doğan Atalay, gönüllü olarak Türkiye'deki yangını söndürmek için geldiğini söyledi. Atalay, Manavgat yangının 2'nci gününde bavulumu kapatıp sabahın 4'ünde gönüllü olarak geldim. Sıcak alandayız. Gündoğmuş'ta tahliye haberini bekliyoruz. Büyük bir ihtimal köyü boşaltacağız. Tehlikeli bölgedeyiz ama Allah'ın izniyle yangını söndürmeye devam ediyoruz. Tüm Türkiye'nin itfaiye birimleri burada. Onlar da insan, 3 saatlik uykuyla duruyoruz. Bizim amacımız yardım etmek. Bazen sözün bittiği yerdeyiz dedi. 'İNSANLAR, HAYVANLARIM YANACAKSA BEN DE YANAYIM, DİYOR' <br><br> En az 2 hafta daha kalarak yangını söndürmeye çalışacağını belirten Doğan Atalay, gerekirse 1 aya kadar da kalabileceğini söyledi. Yangın bölgesinde aktif olarak çalışan sivil toplum kuruluşuna gönüllü katıldığını belirten Atalay, Sanki beni bekliyorlardı. Hiç yabancılık çekmedim. Amacımız aynı insanlara yardım etmek. Tahliye kararı alındığında zorluk çektiğimiz zamanlar oldu. İnsanlar evlerinden çıkmak istemiyor. Çevik kuvvet polis hepsi arkamızda yardımcı oluyorlar. İtfaiyeciler olarak biraz zorluk çekiyoruz. İnsanlar bize 'Zaten hepsi yanacak, hayvanlarım var yanacaksa ben de yanayım' diyor. Çok zor şeyler diye konuştu. 20 yıllık itfaiyeci olduğunu belirten Atalay, Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Allah yardımcımız olsun. Hislerimden bahsetmeyeyim, çok duyguluyum. Cidden zor. Allah razı olsun, Türkiye'nin her yerinden itfaiyeciler geliyor, kolay değil. Gururluyum. Memleketim için bir şey yapabiliyorsam ne mutlu bana dedi. KATARLI İTFAİYECİLERE TERCÜMANLIK YAPIYOR <br><br> Sabah yine gönüllü olarak kumanyalar hazırlayan Doğan Atalay, geceleri ise aktif olarak sahada herkes gibi canla başla çalışıyor. Dün gece Gündoğmuş yangınında Katar'dan gelen ekiple yangın söndürme çalışmalarına katılan Atalay, Katarlı itfaiyecilere hem tercümanlık yapıyor hem de yangını söndürmek için mücadele veriyor. Gurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi Gurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi Gurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi Gurbetçi itfaiyeci bavulunu kapıp afet bölgesine geldi: Ben hayatımda böyle bir şey görmedim Almanya'dan orman yangınlarıyla mücadele edilen Antalya'ya gönüllü olarak gelen gurbetçi itfaiyeci Doğan Atalay (38), alevlerin yükseldiği Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya'da sahada canla başla çalışıyor. 20 yıllık itfaiyeci olduğunu belirten Atalay, "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Allah yardımcımız olsun" dedi.

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FOTOĞRAF 10 Olay, dün sabah saat 05:15 sıralarında Silivri’ye 30 kilometre mesafede olan dinlenme tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’da yaşayan gurbetçi Burhan Aksoy, ailesi ile birlikte iş için İstanbul’a geldi. Yolda yorulan aile, tır parkına girerek bir süre dinlenmek istedi. Bu sırada aracı gözüne kestiren bir hırsız, harekete geçti. Takip edilmesini önlemek için önce aracın lastiklerini kesen hırsız, ardından bir anda camı kırarak içeride bulunan para, altın, cep telefonları ve pasaportların olduğu çantayı aldı. Altınları ve 25 bin euro paranın içinde olduğu çantanın çalınmasının şokunu yaşayan Burhan Aksoy, aracı ile hırsızın peşine düştü ancak tekerleğin patlak olması nedeniyle fazla ilerleyemedi. Jandarmaya haber veren Aksoy, şikayetçi oldu. Hırsızın aynı yöntemle Fransa’dan gelen bir ailenin de çantasını çaldığı öğrenildi. Hırsızlık anı kameralara da saniye saniye yansıdı. “Ön tarafımızda Fransa’dan gelen vatandaşımızın arabasının camını da kırmış” <br><br> Yorulup dinlenmek istediği için Tır Parkı’nda gelen Burhan Aksoy, “Almanya’dan geldim. Yollar çok kalabalıktı. Gece yarısı bayağı yol gittim ve yorulmaya başladım. Arabada 4 kişiydik 2 kızım ve annem vardı. Yorgunluk üzerime çökünce Silivri’ye 30 Metre kala arabayı parka çektim. Küçük kızım öndeydi. Annemle büyük kızım arkadaydı. Ben direksiyon başında 15 dakika gözlerimi dinlendireyim dedim. O esnada dalmışım. Küçük kızım o esnada telefonuyla oynuyordu. Hırsız arabanın önce lastiğini indirip bıçakla kesmiş. Ön tarafımızda Fransa’dan gelen vatandaşımızın arabasının camını da kırmış. O araç benden 100 metre ileride önce onun camını kırıyor. Oradan alacağını alıyor” dedi. “25 bin euro miktar çalındı” <br><br> Hırsızın daha sonra da kendi camını kırdığına anlatan gurbetçi Aksoy, “Benim cama da aynı şekilde kırıp camı patlatıyor. İçinden annemin el çantasını alıyor. Bütün pasaportlar, altınlar ve yüklü miktar da para vardı. Şu anda darda ve zor durumdayız. 20-25 bin euro miktar gitti. Çocukların çığlık sesinden sonra kendime gelene kadar 15 saniye sürdü. Ne olduğunu anlamaya başladıktan sonra arabayı çalıştırıp hırsızı takibe aldım. 2 kilometre gidebildim. Lastikleri indirdiklerini daha sonra anladım. Sonra polisi ve jandarmayı aradım. Umarım yakalanıp cezasını bulur” diye konuştu. Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar Gurbetçilere hırsızlık şoku: Arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar Almanya'dan Türkiye'ye doğru yola çıkan gurbetçi aileyi takip eden hırsız, dinlenme tesislerinde mola veren aileye ait lüks aracın lastiklerini kestikten sonra camı kırıp para ve altın dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Aile fertleri arabanın içinde uyurken, hırsızın 25 bin euro para ve altın olan çantayı çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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