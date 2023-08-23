Sosyal medya platformu X'den CHP'ye kötü haber: Mavi tiki de kaybettiler

CHP'nin sosyal medya hesaplarını yöneten ve geçtiğimiz günlerde apar topar kovulan Ali Sinan Acıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'le ilgili kendisine gelen bir mesajı paylaştı. "O Eren seçim öncesi bana 'İletişim başkanı olacağım bu ülkede sana ekmek yok' demişti" ifadelerinin yer aldığı mesajı paylaşan Acıoğlu, paylaşımına "Niye böyle bu insanlar? Eren kim sahi? İletişim Başkanı olmadığı için Allah’a şükredelim hadi." notunu düştü.