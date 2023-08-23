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Sosyal medya platformu X'den CHP'ye kötü haber: Mavi tiki de kaybettiler

Seçim yenilgisinin ardından değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'ye bir kötü haber de sosyal medya platformu X'den geldi. Partinin resmi sosyal medya hesabındaki mavi tik kaldırıldı. CHP'nin geçtiğimiz aylarda işine son verdiği sosyal medya yöneticisi Ali Sinan Acıoğlu, "Profil resmi ile çok oynarsanız mavi tık gidiyor. Ne demiş büyükler kurcalama bozarsın" paylaşımında bulundu.

14:03 . 23/08/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Sosyal medya platformu X, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin mavi tikini kaldırma kararı aldı.

Sosyal medya platformu X, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin mavi tikini kaldırma kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından değişim krizinin yaşandığı CHP'ye bir kötü haber de sosyal medya platformu X'den geldi. Partinin resmi sosyal medya hesabındaki mavi tik kaldırıldı.

CHP'den kovulan Acıoğlu'dan geçmiş olsun paylaşımı

CHP'nin eski sosyal medya yöneticisi Ali Sinan Acıoğlu, mavi tikin kaldırılması üzerine bir paylaşımda bulundu. Partiden kovulan Acıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Mavi tık nereye gitti? Geçmiş olsun… işten çıkarılırken bana, “sosyal medyayı yönettiğini bilmiyorduk” diyen yöneticiye “işimi düzgün yapmasam bilirdiniz” demiştim. Kastım buydu işte…
Profil resmi ile çok oynarsanız mavi tık gidiyor bu arada. Ne demiş büyükler: “Kurcalama bozarsın!”

Ne olmuştu?

CHP'nin eski sosyal medya yöneticisi Ali Sinan Acıoğlu, geçtiğimiz aylarda bir paylaşım yaparak Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu isteğiyle partiden kovulduğunu söylemişti.

Kendisine imzalatılmak istenen belgenin fotoğrafını paylaşan Acıoğlu, "Bana bunu imzala diye dikte ettiler" demişti.

Acıoğlu, partiden gönderilmesi üzerine sosyal medya hesaplarının şifrelerinin ne olacağını sorduğunu ancak "Ne şifresi?" şeklinde bir cevap aldığını anlatmıştı. Acıoğlu, " 'Sosyal medyanızı yönetiyorum üç senedir' dedim farkında bile değillermiş" ifadesini kullanmıştı.


#CHP
#Ali Sinan Acıoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
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