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Gündem Sosyal medyada gündem olan polislere halktan büyük destek PolisiminYanındayım
İSTANBUL

Sosyal medyada gündem olan polislere halktan büyük destek: #PolisiminYanındayım

Sosyal medyada gündem olan polislere halktan büyük destek: #PolisiminYanındayım

İstanbul'da maskesini usulüne uygun takmadığı için yapılan ikazlara uymayan ve polise direnen R.B'nin gözaltına alınmasıyla birlikte görevlerinden uzaklaştırılan polis memurları için sosyal medyada destek kampanyası başlatıldı. Kullanıcıların Twitter'da #PolisiminYanındayım etiketiyle başlattıkları destek kampanyası, kısa sürede binlerce kişinin destek vermesiyle Trend Topic (TT) oldu.

Haber Merkezi AA
Haklarında soruşturma başlatılan polis memurları, R.B ile arkadaşı Z.K'nin şikayetçi olmasının ardından görevlerinden uzaklaştırılmıştı.
Haklarında soruşturma başlatılan polis memurları, R.B ile arkadaşı Z.K'nin şikayetçi olmasının ardından görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Kadıköy'de "Sağlık İçin Hepimiz İçin Kovid-19 denetlemeleri" sırasında maskesini usülüne uygun takmayan bir kadının gözaltına alınması olayına ilişkin görevden uzaklaştırılan polis memurları için Twitter'da "#PolisiminYanındayım" etiketiyle destek kampanyası başlatıldı.

Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesi'nde güvenlik görevlileri tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde maskesini usulüne uygun takmadığı için yapılan ikazlara uymayan ve polise direnen R.B, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle Kadıköy İskele Polis Merkezi'ne götürülmüştü.

Kadıköy'deki olay: Polislerin gözaltına almaya çalıştığı kadın 'Sigara içtiğim için maske takmadım' dedi
GÜNDEM
Kadıköy'deki olay: Polislerin gözaltına almaya çalıştığı kadın 'Sigara içtiğim için maske takmadım' dedi

  • Gözaltı videosunun sosyal medyada yayınlanmasının ardından haklarında soruşturma başlatılan polis memurları, R.B ile arkadaşı Z.K'nin şikayetçi olmasının ardından görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Twitter'da Trend Topic (TT) oldu

Kendilerine mukavemette bulunan kadını gözaltına aldıkları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırılan polis memurları için Twitter'da kampanya başlatıldı. Kullanıcıların #PolisiminYanındayım etiketiyle başlattıkları destek kampanyası, kısa sürede binlerce kişinin destek vermesiyle Twitter'da Trend Topic (TT) oldu.

Söz konusu polislerin görevlerinden uzaklaştırılmasına çok sayıda vatandaşın yanı sıra bazı milletvekilleri, köşe yazarları ve akademisyenler de tepki gösterdi.

Kadıköy'de maske takmadığı için bir kadını yaka paça gözaltına alan ilgili polis görevinden uzaklaştırıldı
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Kadıköy'de maske takmadığı için bir kadını yaka paça gözaltına alan ilgili polis görevinden uzaklaştırıldı
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