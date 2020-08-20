Sosyal medyada gündem olan polislere halktan büyük destek: #PolisiminYanındayım

Kadıköy'de "Sağlık İçin Hepimiz İçin Kovid-19 denetlemeleri" sırasında maskesini usülüne uygun takmayan bir kadının gözaltına alınması olayına ilişkin görevden uzaklaştırılan polis memurları için Twitter'da "#PolisiminYanındayım" etiketiyle destek kampanyası başlatıldı.

Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesi'nde güvenlik görevlileri tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde maskesini usulüne uygun takmadığı için yapılan ikazlara uymayan ve polise direnen R.B, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle Kadıköy İskele Polis Merkezi'ne götürülmüştü.

GÜNDEM Kadıköy'deki olay: Polislerin gözaltına almaya çalıştığı kadın 'Sigara içtiğim için maske takmadım' dedi

Polislerimiz bizim göz bebeğimizdir.

Üç beş kendini bilmeze yedirmeyiz! #PolisiminYanındayım #KutluYürüyüş pic.twitter.com/Q1fv5gwyeu — Halim Yılmaz 🇹🇷 (@halim_ylmaz) August 20, 2020

#PolisiminYanındayım Maskeni takmayacaksın, milletin hayatını tehlikeye atacaksın, seni uyaran polise hakaret edip saldıracaksın; gözaltına alınınca da iftira atacaksın‼️ @EmniyetGM @suleymansoylu @TC_istanbul pic.twitter.com/UnMJ4knjbx — Mehmet Gezegen (@gezegen_mehmet) August 20, 2020

Aşağıdaki tweti okuyanlar 6284 nolu kanunu tekrar değerlendirsin. Kadının beyanı esas olursa sonu ne olur?

İstanbul valiliği #PolisiminYanındayım pic.twitter.com/D1RP7gcg97 — Ahmet Şimşirgil (@ahmetsimsirgil) August 20, 2020

Gözaltı videosunun sosyal medyada yayınlanmasının ardından haklarında soruşturma başlatılan polis memurları, R.B ile arkadaşı Z.K'nin şikayetçi olmasının ardından görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Twitter'da Trend Topic (TT) oldu

Kendilerine mukavemette bulunan kadını gözaltına aldıkları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırılan polis memurları için Twitter'da kampanya başlatıldı. Kullanıcıların #PolisiminYanındayım etiketiyle başlattıkları destek kampanyası, kısa sürede binlerce kişinin destek vermesiyle Twitter'da Trend Topic (TT) oldu.

Söz konusu polislerin görevlerinden uzaklaştırılmasına çok sayıda vatandaşın yanı sıra bazı milletvekilleri, köşe yazarları ve akademisyenler de tepki gösterdi.

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İki ergen kız çocuğu yüzünden polislerimizin ihraç edilmesi adalet değildir !

Sabah akşam çalışıp evine ekmek götüren ve tüm ülkenin güvende olmasını sağlayan genel kolluğa karşı biraz daha saygılı olmaya davet ediyorum .#Polisiminyanindayim pic.twitter.com/1xAXLjXE9i — 𝕰𝖑𝖎𝖋 𝕮𝖔ş𝖐𝖚𝖓 👑 (@philosopher0034) August 20, 2020