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Sosyal medyada kolonya yakma akımı çocukların hayatını karartıyor

Sosyal medya akımları son zamanlarda tehlikeli bir boyut aldı. Sulama kanalına kendini bırakma, çelme takmak, tekneden atlama, nefes tutma gibi akımların son örneği 'kolonya yakma' videosu oldu. Kullanıcıların kendilerine kolonya döküp çakmakla ateşe vererek çektiği videolar trend haline gelirken, birbirlerine bu şekilde meydan okuyan çocuklar ciddi yanık tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı, aileleri uyardı.

16:30 . 21/09/2023 Perşembe
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Sosyal medyada kolonya yakma akımı 12 çocuğu hastanelik etti.

Sosyal medyada kolonya yakma akımı 12 çocuğu hastanelik etti.

Sosyal medyada popüler olan kolonya yakma akımı, çocukların sağlığını tehdit ediyor.


12 çocuk kendini yakıp hastaneye kaldırıldı

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne son dönemde 12 vakanın bu şekilde geldiğini vurgulayan Doç. Dr. Sabriye Dayı, çocukların sosyal medyada ilgilerini çeken videoları izlediğini dile getirdi.


Uzun süre tedavi ve ameliyatlar gerektiriyor

Bu tarz akımları görüp birbirlerini düelloya davet ettiklerini ya da arkadaşlarını taklit ettiklerini belirten Doç. Dr. Dayı,
“Kolonya, çakmak ve yakarken de kameraya alıp aynı anda canlı yayın yapıyorlar. Ama ne yazık ki çok ciddi yanıklarla karşılaşmaktayız. Uzun süre tedavi ve ameliyatlar gerektiren yatışlar olmakta ve bu konuyla ilgili sonrasında çocukta kalıcı izler, sakatlıklar oluşturmaktadır”
şeklinde konuştu.

Ailelerin bu konuya çok dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Dayı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Çocuklarımız, erken yaşlarda henüz daha ne zararlı ne faydalı bilmedikleri için çok kolaylıkla bu akımlara kapılıp gitmektedirler. Yanıcı maddelere çocukların kolay ulaşıyor olması da ayrı bir problem teşkil etmektedir. Çocuk, çok kolaylıkla kolonyaya, çakmağa ulaşmakta ve yalnız kaldıkları ortamda bunları birbirlerine dökerek çakmakla yakıp o sırada da videoya çekmektedirler. Çocukların ulaşabileceği yerlerde yanıcı maddelerin olmaması çok önemlidir. Tabi ki toplum olarak bunun farkına varılması bu konuda daha fazla bilinçlenmemizi sağlayacaktır. Bu konu ile ilgili daha az yanıkların görülmesi sağlanmış olacaktır”



#Sosyal medya
#hastane
#Bursa
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