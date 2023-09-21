Sosyal medyada kolonya yakma akımı çocukların hayatını karartıyor

“Çocuklarımız, erken yaşlarda henüz daha ne zararlı ne faydalı bilmedikleri için çok kolaylıkla bu akımlara kapılıp gitmektedirler. Yanıcı maddelere çocukların kolay ulaşıyor olması da ayrı bir problem teşkil etmektedir. Çocuk, çok kolaylıkla kolonyaya, çakmağa ulaşmakta ve yalnız kaldıkları ortamda bunları birbirlerine dökerek çakmakla yakıp o sırada da videoya çekmektedirler. Çocukların ulaşabileceği yerlerde yanıcı maddelerin olmaması çok önemlidir. Tabi ki toplum olarak bunun farkına varılması bu konuda daha fazla bilinçlenmemizi sağlayacaktır. Bu konu ile ilgili daha az yanıkların görülmesi sağlanmış olacaktır”