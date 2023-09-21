Sosyal medyada kolonya yakma akımı çocukların hayatını karartıyor

Sosyal medyada kolonya yakma akımı 12 çocuğu hastanelik etti.
Sosyal medyada popüler olan kolonya yakma akımı, çocukların sağlığını tehdit ediyor.
12 çocuk kendini yakıp hastaneye kaldırıldı
Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne son dönemde 12 vakanın bu şekilde geldiğini vurgulayan Doç. Dr. Sabriye Dayı, çocukların sosyal medyada ilgilerini çeken videoları izlediğini dile getirdi.
Uzun süre tedavi ve ameliyatlar gerektiriyor
Ailelerin bu konuya çok dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Dayı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: