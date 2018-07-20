Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

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MHP lideri Bahçeli'den 28 gün eleştirisi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse 'yaylalar yaylalar' türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir." dedi.