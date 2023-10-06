|
Gündem

Sosyal medyada terör propagandasına geçit yok: Eskişehir'de iki şüpheliye gözaltı

Eskişehir, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

17:46 . 6/10/2023 الجمعة
DHA
Sosyal medya provokatörleri tek tek tespit edildi.

Sosyal medya provokatörleri tek tek tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler B.K. ve A.Ç.'nin sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti.


Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan B.K. ve A.Ç., evlerinde gözaltına alındı.



Soruşturma devam ediyor

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Soruşturma sürüyor.




#Eskişehir
#terör
#sosyal medya
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep’te katliam gibi kaza: 5 ölü, 5’i ağır 17 yaralı