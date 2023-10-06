Sosyal medyada terör propagandasına geçit yok: Eskişehir'de iki şüpheliye gözaltı

Türkiye, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini hava harekatlarıyla vurmaya başladı. Harekatlar sürdüğü sırada ise Türkiye ile ABD arasında kritik bir görüşme yaşandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin ele aldığı belirtildi.