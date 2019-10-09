Sosyal medyanın konuştuğu 19 yaşındaki Tuğba'nın babası gözaltına alındı

İstanbul Tarlabaşı’nda bir babanın 19 yaşındaki öz kızına işkence yaptığını gösteren görüntüler büyük tepki çekti. Görüntüler üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Selçuk'un açıklaması.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk olaya ilişkin yaptığı açıklamada “Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Baba gözaltında

Bu açıklamadan bir süre sonra 19 yaşındaki kızın babası gözaltına alındı.