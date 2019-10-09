Gündem Sosyal medyanın konuştuğu 19 yaşındaki Tuğbanın babası gözaltına alındı
İSTANBUL

Sosyal medyanın konuştuğu 19 yaşındaki Tuğba'nın babası gözaltına alındı

Annesi yatalak olan ve babasından işkence gören 19 yaşındaki Tuğba'nın görüntüleri

sosyal medyada saatler içinde yayılarak büyük tepki topladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un durumdan haberdar olması üzerine yaptığı "Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz" açıklamasından bir süre sonra Tuğba'nın babası gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızına işkence eden baba gözaltına alındı.
Kızına işkence eden baba gözaltına alındı.

İstanbul Tarlabaşı’nda bir babanın 19 yaşındaki öz kızına işkence yaptığını gösteren görüntüler büyük tepki çekti. Görüntüler üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Selçuk'un açıklaması.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk olaya ilişkin yaptığı açıklamada “Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Baba gözaltında

Bu açıklamadan bir süre sonra 19 yaşındaki kızın babası gözaltına alındı.

Ölümünün ardındaki sır çözülmeye çalışılan Şule Çet'in psikolojik durumu hakkında rapor hazırlanacak
GÜNDEM
Ölümünün ardındaki sır çözülmeye çalışılan Şule Çet'in psikolojik durumu hakkında rapor hazırlanacak
Türkiyeninyolundan çekildik

Türkiye'nin
yolundan çekildik

​Pentagon, birliklerinin Suriye'deki durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Şanlı ordumuz hazır

Şanlı ordumuz hazır

​Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekat açıklaması.
Sınıra sevkiyat sürüyor

Sınıra sevkiyat sürüyor

​Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Hadsiz tehdit

Hadsiz tehdit

​ABD'li senatör Graham, Türkiye'yi ekonomik yaptırımla tehdit etti.
Tezkere Meclis'ten geçti

Tezkere Meclis'ten geçti

Cumhurbaşkanının sınır ötesine operasyon yetkisi bir yıl uzatıldı.
Arzumuz<br>Balkanların istikrarı

Arzumuz
Balkanların istikrarı

Erdoğan, Belgrad'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.
DEAŞ'la<br>mücadele sürecek

DEAŞ'la
mücadele sürecek

​MSB: DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek NATO ülkesiyiz.
Kritik ziyaret

Kritik ziyaret

​NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 11 Ekim'de Türkiye'ye gelecek.
Hakkari'de<br>terör operasyonu

Hakkari'de
terör operasyonu

​4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Erdoğan<br>konuğum olacak

Erdoğan
konuğum olacak

​"Türkiye NATO'nun büyük bir üyesi ve F-35'in üretiminde".
Engel tanımaz aşarız

Engel tanımaz aşarız

Milli Savunma Bakanlığından 'komando' paylaşımı.
İstanbul'da 6 okul daha taşınacak

İstanbul'da 6 okul daha taşınacak

Deprem sonrası yapılan incelemenin ardından karar verildi.
Masonlar öldürdü!

Masonlar öldürdü!

1938 yılını neden 'büyük kurtuluş' ilan ettiler?
ABD tarihinin en kanlı seri katili

ABD tarihinin en kanlı seri katili

Öldürdüğü kadınları tek tek çizmiş.
Bodrum'u sel vurdu

Bodrum'u sel vurdu

Araçlar sürüklendi, 5 yıldızlı otelleri su bastı, küçük çocuk son anda kurtarıldı.
Kirada çifte tuzak!

Kirada çifte tuzak!

​Parasını alamayan da var aracını kaptıran da...
Bordro şefinden milyonluk vurgun

Bordro şefinden milyonluk vurgun

6.8 milyon TL ile yasa dışı bahis oynamış.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.