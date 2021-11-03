Sosyal medyanın son yalanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ölümünden medet umuyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile güven mektubu sunacak Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar ve Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

ABC'NİN ASILSIZ İDDİASI

Ancak dün gece asılsız bir iddia ortaya atıldı. ABC Gazetesi isimli haber sitesinin sosyal medya hesabından Erdoğan'ın elçileri kabul etme töreninin iptal edildiğine dair paylaşım yapıldı.

Kısa sürede yayılan bu asılsız iddianın doğru olmadığı ortaya çıkınca bir paylaşım daha yapan ABC, 'düzeltme ve özür metni' yayımladı. Ancak haberini kaldırmadı.

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Yaşanan bu gelişmenin ardından sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ağır hasta" olduğuna ve "öldüğüne" yönelik paylaşımlar yapılmaya başlandı. Programlarının bu yüzden iptal olduğu imasında bulunuldu.

OYNAT 00:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan günlük programındaki kabullerine başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlük programındaki kabullerine başladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile güven mektubu sunacak Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar ve Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı ayrı ayrı kabul edecek. BiP'te paylaş

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ÜNLÜLERDEN İMALI PAYLAŞIM

Twitter'ın en çok konuşulanları arasına da giren bu algı çalışmasına aralarında tanınmış simalarından da bulunduğu binlerce kişi destek çıktı ve paylaşımda bulundu.

'YENİ ÜRETTİKLERİ HİKAYE'

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, sosyal medya hesabından bu paylaşımlara "Öyle bir kesim var ki bu ülkede, kendi uydurdukları hikayelere, kendi aralarında döndürdükleri dedikodulara inanıp duruyorlar. Çaresizce. İnandıkları tablonun tam tersi çıkınca da hiç ders almayıp bir dahaki sefere daha fazla inanıyorlar yeni ürettikleri hikayeye" diyerek tepki gösterdi.

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