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Soyer de kazan kaldırdı: CHP sağcılaştı değişim şart

Seçim hezimeti sonrasında CHP'den yükselen 'değişim' çağrılarına bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yedi sayfalık bir bildiri yayımlayarak "CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok." dedi. Soyer, 'Zafer değil yenilgi öğretir' şeklindeki Japon atasözü ile Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

04:00 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tunç Soyer.

Tunç Soyer.

CHP’de seçim hezimeti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘çekil’ çağrısı yapanlara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Partisi CHP’ye yönelik “Yeni Siyaset Belgesi İzmir Duruşu” başlıklı açıklama yapan Soyer, seçimler öncesinde CHP’nin sağcılaştığını söyledi. Soyer, şöyle devam etti: “Ne yazık ki ittifakın selameti gerekçesiyle sol-sosyal demokrat söylemlerden uzaklaşılmış olması CHP’nin gerçekten ne söylediğinin de anlaşılmamasına yol açtı. Bu durum, CHP’nin sağcılaşmasına alkış tutanları cesaretlendirdi. Şimdi CHP’nin sosyal demokrat değerlerine sahip çıkmanın ve bu doğru bildiklerimizi özgürce söylemenin vaktidir. CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok. Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var.”



#CHP
#Tunç Soyer
#Kemal Kılıçdaroğlu
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