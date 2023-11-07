Soykırım ABD'nin ulusal politikası

Gazze’de yaşanan soykırıma dünyadan tepki ve protesto yağarken, “Freedom Flotilla” üyeleri harekete geçti. Gazze’ye gemilerle yardım göndermeyi planlayan dünyanın dört bir yanındaki aktivistler çalışmalara başladı. Onlardan ikisi de ABD’li emekli albay ve diplomat Mary Ann Wright ile 81 yaşındaki Norveçli profesör Gerd Von Der Lippe. İHH İnsani Yardım Vakfı’nda Freedom Flotilla üyeleriyle bir araya gelen Wright ve Lippe, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu.

Neslihan Önder, Mary Ann Wright.

BLINKEN’I PROTESTO ETTİ

Ülkesinin savaş politikaları ve sivil katliamına karşı çıkan Wright, Gazze için yapılan çalışmalara öncülük ediyor. 2010’da Mavi Marmara’da olan, geçen hafta ABD Senatosu’nda İsrail’e destek paketi görüşülürken Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kanlı ellerle protesto eden grupta yer alan, önceki gün de İncirlik’teki protestoya katılan Wright, “İsrail’in bombalaması, ABD’nin de para ve silah yardımı yapması korkunç. Ateşkesten başka bir çözüm yok” dedi.

BİZ “DUR” DEMELİYİZ

Mary Ann Wright şunları kaydetti: “Filistinlilere karşı yapılan tüm suç eylemlerinin tamamı ABD’nin ulusal bir politikasıdır. Müslüman ya da gayrimüslim tüm ülkeler, İsrail ve ABD’nin Gazze’ye yaptıklarından öfkelenmeli. Şu anda politikacılar vicdanları yokmuş gibi hareket ediyor. Buna biz siviller ‘Dur’ demeliyiz. Çoğu ABD’li, İsrail ve Filistin meselesinde Biden yönetimini desteklemiyor. Ancak Joe Biden tüm siyasi kariyeri boyunca İsrail’in güçlü destekçisi oldu.”

ABLUKAYA MEYDAN OKUMAK İÇİN

“Ablukaya meydan okumak için Gazze’ye yelken açmayı planlıyoruz. Dünyadaki pek çok kurum ve kuruluşu aramıza katılmaya davet ediyoruz. Dünyaya acil çağrı yaparak İsrail’in durdurulması ve işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini haykırıyoruz. Evet Gazze’ye gitmek şu an çok tehlikeli ama uluslararası topluma, ABD ve İsrail’in bunu durdurmaları gerektiğine inandığımızı göstermek için çok önemli.”

Gerd Von Der Lippe

O gemide olacağım

81 yaşındaki Norveçli profesör Gerd Von Der Lippe de Freedom Flotilla ile hareket eden aktivistler arasında. Ayağı kırık olmasına rağmen Türkiye’ye gelip toplantılara katılan Lippe, gözyaşları içinde sivil katliamının durması için çağrı yaptı. Norveçli profesör, “Gazze’de bir arkadaşım var. Her gün hayatta olup olmadığını öğrenmek için onunla irtibata geçiyorum. En son bana ‘Yiyeceğimiz, suyumuz, hiçbir şeyimiz yok’ dedi. Şimdi ondan haber alamıyorum. Gazze’den gelen görüntüler tüylerimizi ürpertiyor. Yapılanlar çok korkunç ve buna razı değiliz, dayanamıyoruz. Bu bir soykırımdır” dedi. Yaşlı olduğunu ancak bir şeyler yapması gerektiğini söyleyen Lippe, “Gazze için bir filo göndermeyi başarabilirsek, mutlaka içinde olacağım” diye konuştu.







