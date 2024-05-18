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Soykırıma sessiz kalan ünlü isimlere Gazze tokadı

Met Gala gecesinde, ünlü isimlerin soykırımın yaşandığı Gazze ile ilgili tavırları tüm dünyada büyük tepki topladı. Taylor Swift ve Kim Kardashian gibi isimler yüzbinlerce takipçi kaybetti.

10:59 - 18/05/2024 Cumartesi
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Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, gerçekleşti.


Met Gala'da ünlü isimlerin Gazze'de yaşananlarla ilgili açıklama yapmaması tepki topladı. Yaşanan bu ilgisizlik sonucu "Block Out 2024" adlı bir hareket başlatıldı.


Gazze'de yaşananlarla ilgili açıklama yapılmaması büyük tepki çekti


Met Gala'da ünlü isimlerin Gazze'de yaşananlarla ilgili açıklama yapmaması tepki topladı. Yaşanan bu ilgisizlik sonucu
"Block Out 2024"
adlı bir hareket başlatıldı.

Bu hareketin tepki gösterdiği ilk isimle de Taylor Swift ve Kim Kardashian oldu.


Yüz binlerce takipçi kaybettiler


Birçok kişi, Gazze hakkındaki sessizlikleri nedeniyle Block Out 2024’ün verdiği isimle sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Taylor Swift 200 bin, Kim Kardashian ise yüzbinlerce takipçisini kaybetti.



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