Soykırıma sessiz kalan ünlü isimlere Gazze tokadı

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, gerçekleşti.





Met Gala'da ünlü isimlerin Gazze'de yaşananlarla ilgili açıklama yapmaması tepki topladı. Yaşanan bu ilgisizlik sonucu "Block Out 2024" adlı bir hareket başlatıldı.





Gazze'de yaşananlarla ilgili açıklama yapılmaması büyük tepki çekti





Met Gala'da ünlü isimlerin Gazze'de yaşananlarla ilgili açıklama yapmaması tepki topladı. Yaşanan bu ilgisizlik sonucu "Block Out 2024" adlı bir hareket başlatıldı.





Bu hareketin tepki gösterdiği ilk isimle de Taylor Swift ve Kim Kardashian oldu.





Yüz binlerce takipçi kaybettiler





Birçok kişi, Gazze hakkındaki sessizlikleri nedeniyle Block Out 2024’ün verdiği isimle sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Taylor Swift 200 bin, Kim Kardashian ise yüzbinlerce takipçisini kaybetti.







