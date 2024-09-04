Soykırımcılar çözülüyor: İsrail Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf istifa etti

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamlar sürerken, işgalciler Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik zulümlerine devam ediyor. Batı Şeria'nın hemen her yerinde buldozerlerle tüm alt yapıyı tahrip eden Siyonistler, Filistinlilere yaşama hakkı vermiyor. Görüntülerde iki işgalci askerin, kovaladıkları iki çocuktan birini yakalayıp kaçırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken çocuğun akıbetinin ne olduğu ise bilinmiyor.