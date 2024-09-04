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Soykırımcılar çözülüyor: İsrail Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf istifa etti

Gazze'deki soykırımın mimarlarından Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai'nin istifasının ardından işgalci İsrail'in katil Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf'ın da görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Lokman Özdemir
14:39 - 4/09/2024 среда
Güncelleme: 14:44 - 4/09/2024 среда
Yeni Şafak
Dror Assaraf
Dror Assaraf

İşgalci terör devleti İsrail'in Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf'ın görevinden istifa ettiği belirtildi.


İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, "Assaraf, 35 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa edeceği kararını açıkladı." ifadeleri kullanıldı.


Peş peşe istifalar


Bunun polis teşkilatında son 24 saatte gelen ikinci istifa olduğu vurgulanan haberde, polis teşkilatının kuzey bölge şefi Shoki Tahaukha'nın da görevinden istifa ettiği aktarıldı.



Böylece 2024 yılında polis teşkilatından istifa eden üst düzey yetkili sayısının 6'ya çıktığına dikkati çekilen haberde, polis yetkililerin istifa nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi.


İsrail merkezli "Walla" sitesinin haberi ise Daniel Levy'nin İsrail Polis Komiserliğine tayin edildiğinden beri üçüncü istifanın gerçekleştiğine işaret edildi.


İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından aday gösterilen Levy, temmuz ayında polis komiseri olarak göreve başlamıştı.


Soykırım komutanı da istifa etmişti


Öte yandan dün de işgalcilerin Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai’nin
"kişisel sebeplerden ötürü"
görevinden istifa ettiği duyurulmuştu.



#İsrail
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