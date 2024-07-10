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Soykırımcılar vatandaşlıktan çıkarılsın

Hem Türk hem de İsrail pasaportu taşıyıp Gazze'de İsrail ordusu saflarında katliama katılanların vatandaşlıktan çıkarılmasını öngören kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşülmesi kabul edildi. HÜDA-PAR'ın sunduğu kanun teklifine AK Parti ve MHP 'evet' , CHP ve DEM ise hayır oyu verdi.

Uğur Duyan
04:00 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:10 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma katılan çifte vatandaşlar için harekete geçildi. İsrail'in Gazze'deki soykırımına katılan ve çifte vatandaşlık taşıyan kişilerin Türk vatandaşlığından çıkarılmasını öneren kanun teklifi, komisyona sevk edilmeden doğrudan Meclis Genel Kurulu'nun gündemine alınacak.

HÜDA-PAR'ın aralık ayında verdiği Türkiye'den İsrail'e giderek Gazze'deki soykırıma katılan çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılması, mal varlıklarına el koyulması ve müebbet hapisle cezalandırılmasına ilişkin kanun teklifi doğrudan TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklife göre, el konulan mal varlıkları, Aile ve Gençlik Fonu'na devredilecek.

Zekeriya Yapıcıoğlu.

GERÇEK SAYI 4 BİNİN ÇOK ÜSTÜNDE

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Adalet Bakanlığı'nda olan 'soykırıma bulaşanlara dava açma yetkisinin' TBMM'ye de verilmesini istedi. Yapıcıoğlu, Türkiye pasaportu taşıyan en az 4 bin kişinin Gazze'de soykırıma fiilen iştirak ettiğinin basına yansıdığını kaydederek, "Türkiye pasaportu taşıyan ve siyonist İsrail hedefleri için askerlik yapanların toplam sayısı ise bunun çok daha üzerinde. Gazze'de ve dünyanın herhangi bir yerinde kadınları, çocukları, bebekleri vahşice katleden, bu suretle bütün insanlığa karşı suç işleyen soykırımcı katillerin daha sonra Türkiye'ye gelip hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmeleri kabul edilemez. Bütün mazlumlara karşı bir sorumluluğumuz vardır" diye konuştu.

DEM DESTEK VERMEDİ CHP TEPKİLİ

Yapıcıoğlu'nun sunduğu kanun teklifinin doğrudan Genel Kurul'da görüşülmesini içeren önerge, AK Parti, MHP, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin verdiği oylarla kabul edildi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise teklife tepki gösterdi. Emir, Türk milletinin soykırıma karşı çıktığını belirterek "Arkası önü belli olmayan, delillerle desteklenmemiş bir haber üzerinden gelip burada bir konuşma yapmayı da doğru bulmuyorum" dedi.

ÇOCUKLAR BESLENEMİYOR

Gazze'de insani dram her geçen gün ağırlaşıyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 90'ına denk gelen 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği bölgede, 50 binden fazla çocuk akut yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları yaşıyor. Gazze'de imkansızlıklara rağmen aşevi faaliyetini sürdüren Türk Kızılay, Deyr Belah'ta günde 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtarak akut açlık tehlikesi altındaki halka destek olmaya devam ediyor.


İsrail'in soykırımına katılan 'çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılması' kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan ve Türk vatandaşlığı bulunan çifte vatandaşların, 'mal varlıklarına el koyulması, vatandaşlıktan çıkarılmasına' ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi önergesi kabul edildi. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kanun teklifini "Dünyanın neresinde olursa olsun hangi dine ve millete mensup olursa olsun, soykırım suçu işleyen katillerin Türkiye'de yargılanıp cezalandırılmasını, çifte vatandaş olanlardan 'yurda dön' çağrısına uymayanların üç ay içerisinde vatandaşlıktan alınması ve mal varlıklarına el konulmasını öngörmektedir" diyerek özetledi. Teklif, AK Parti'nin oylarıyla kabul edilirken; CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Arkası önü belli olmayan haberler üzerinden burada konuşma yapmak doğru değil" açıklamasını yaptı.


#TBMM
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#Gazze
#AK Parti
#MHP
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