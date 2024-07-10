Soykırımcılar vatandaşlıktan çıkarılsın

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Adalet Bakanlığı'nda olan 'soykırıma bulaşanlara dava açma yetkisinin' TBMM'ye de verilmesini istedi. Yapıcıoğlu, Türkiye pasaportu taşıyan en az 4 bin kişinin Gazze'de soykırıma fiilen iştirak ettiğinin basına yansıdığını kaydederek, "Türkiye pasaportu taşıyan ve siyonist İsrail hedefleri için askerlik yapanların toplam sayısı ise bunun çok daha üzerinde. Gazze'de ve dünyanın herhangi bir yerinde kadınları, çocukları, bebekleri vahşice katleden, bu suretle bütün insanlığa karşı suç işleyen soykırımcı katillerin daha sonra Türkiye'ye gelip hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmeleri kabul edilemez. Bütün mazlumlara karşı bir sorumluluğumuz vardır" diye konuştu.