Soykırımı tescillenen İsrail'e Almanya'dan 'Holokost' diyeti: İstanbul'daki Başkonsolosluk afiş astı

Güney Afrika Cumhuriyeti, Gazze'de soykırım gerçekleştiren terör devleti İsrail aleyhinde dava açtı.

Günlerdir devam eden duruşmaların ardından bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı.

Divan, İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti ve İsrail soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiillerin işlenmesini önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğine, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nde yasaklanan fiillerin işlenmemesi için gerekli önlemleri alması gerektiğine hükmetti.

Adalet Divanı, aynı zamanda İsrail'e, ordu güçlerinin soykırım suçu işlememesini sağlama, insani durumu acilen düzeltme ve yardımların Gazze'ye ulaştırılması için girişimde bulunma talimatı da verdi.

İstanbul’daki Almanya Başkonsolosluğundan 'soykırımı' hatırlatan afiş

İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğinin ispatı olan bu kararın ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Yahudilere karşı işlendiği iddia edilen soykırıma ithafen '27 Ocak Uluslararası Holokost Anma Günü' öncesi, UAD'nin kararının ardından Siyonist İsrail'e aradığı destek Almanya'dan geldi.

İstanbul’daki Almanya Başkonsolosluğu, Holokost’u Anma Günü’nden bir gün önce tarihinde ilk kez, binasına Yahudi soykırımını hatırlatan ve üzerinde 'We Remember' yazan bir afiş astı.







