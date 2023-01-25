Söyleyecek daha çok sözümüz var: Yeni Şafak 29'uncu yaş gününü kutladı

1995 yılında “Türkiye’nin önü aydınlık” manşetiyle yayın hayatına başlayan Yeni Şafak Gazetesi, 29. yaş gününü Albayrak Medya Grubu yönetici ve çalışanlarının katıldığı bir etkinlikle kutladı. Ramada Encore Hotel’deki programa Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak ve Mustafa Albayrak, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca, Yeni Şafak yönetici, yazar ve çalışanları katıldı.

TÜRKİYE’NİN SESİ OLDUK

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu şunları kaydetti: “Vesayetin kendini iyice hissettirdiği, düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskıların arttığı, milletin iradesine yönelik müdahalelerin yoğunlaştığı bir dönemde gazetemiz, medya sahnesine çıktı. İlk manşeti ‘Türkiye’nin önü aydınlık’ olan Yeni Şafak, 28 Şubat, 27 Nisan, Gezi Olayları, 17-25 Aralık kalkışması, 15 Temmuz darbe girişimi gibi karanlık teşebbüsler karşısında dimdik durdu. Aydınlık Türkiye için mücadele edenlerin sesi olduk. Önceliğimiz okurlarımıza en doğru, en çarpıcı ve en çok merak edilen haberleri sunmaktır. Bu görevi yerine getirirken milli ve manevi değerlerimizi, insanlık, onur ve haysiyetini her zaman göz önünde tutuyoruz. 15 Temmuz’da şehit verdiğimiz Mustafa Cambaz başta olmak üzere ahirete irtihal eden Nusret Özcan, Hamit Can, Selman Cahit, Akif Emre, Rasim Özdenören, Kadir Demirel ve hepimizin Osman amcası Osman Akkuşak’a Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün 10 bin 181’inci gazeteyi yaparak buraya geldik. Söyleyecek daha çok sözümüz var.”

DAVAMIZ TÜRKİYE DAVASI

Yeni Şafak’ın Türkiye sevdasıyla, davasıyla özdeşleşmiş bir kurum olduğunu söyleyen Albayrak CEO’su Ömer Bolat ise Yeni Şafak’ın milli ve manevi değerleri yüceltme davası ile yayın yaptığını söyledi. Bolat “Öncelikle gazetecilik yapıyoruz. Ama bir davamız var. Türkiye davası.” diye konuştu.

BÜYÜK BİR DEĞER

Kuruluşundan bu yana gazeteye emek veren Yazı İşleri Müdürü Fatma Demircioğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Benim Yeni Şafak hikayem 23 Ocak 1995’ten biraz daha öncesine dayanıyor. Bana hep ‘Neden yıllardır Yeni Şafak’tasın?’ diye soruyorlar. Ben de, ‘Eğer siz bir fikir işi yapıyorsanız hem aklınızın hem de kalbinizin aynı istikamette gitmesi gerekir. Bizim Yeni Şafak’la hem aklımız hem de kalbimiz birlikte gidebildi’ cevabını veriyorum.” 23 Ocak 1995’te “Türkiye’nin birikimi” başlığı altında çıkan haberde ‘Artık Türkiye’de bazı şeylerin değişmesi gerekiyor’ ifadelerinin yer aldığını anımsatan Demircioğlu, “Bu cümle o kadar çok karşılık buldu ki 1995, 1996 ve 1997 yıllarında Türkiye’yi değiştirmek isteyen birçok genç gazetemize geldi. Hak için özgürlük için ne gerekiyorsa yaptılar. Yeni Şafak çok büyük bir değer” dedi.

İstikametimiz hiç şaşmadı

Kurulduğu günden beri yazılarıyla Yeni Şafak’a ve Türkiye’ye büyük katkılar sunan Prof. Dr. Hayrettin Karaman, programa video mesajla kaldı. Karaman, şu ifadeleri kullandı: Karada giderken engellendik, denizden gittik. Denizde giderken engellendik, havadan gittik. Sonuçta pusula elimizdeydi, istikametimiz belliydi. Kıblemizi şaşırmadan yolumuza devam ettik ve hala devam ediyoruz. Hani konjonktür filan diyorsunuz ya, ahvalin değişmesiyle kimi zaman fırtına, kimi zaman güneşli bir bahar havası, kimi zaman zemheri yaşadık. Gazetemizin amacı, davası, ilkeleri belli. Bizim gazetemizin İslamcılığı, ayrımcı, dışlayıcı bir İslamcılık değil kucaklayıcı bir İslamcılık oldu ve böyle de devam ediyor.”

Altun’dan tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da gazetemizin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Türk medyasının en saygın ve kıymetli kuruluşlarından biri olan Yeni Şafak’ın yayın hayatına başlamasının 28’inci yıl dönümünü tebrik ediyor, Yeni Şafak çatısı altında çalışan tüm basın mensuplarına ve Albayrak Grubu’na nice başarılı yıllar diliyorum” dedi.



