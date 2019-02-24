Gündem Dünyanın en büyük insani operasyonunu gerçekleştiriyoruz
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Dünyanın en büyük insani operasyonunu gerçekleştiriyoruz

Dünyanın en büyük insani operasyonunu gerçekleştiriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyanın en büyük insani operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Cerablus'ta, Azez'de, El Bab'da 2 bin kilometrekarede bugün jandarmamızla, polisimizle, askerimizle, öğretmenimizle, hakimimizle, savcımızla, doktorumuzla orada on binlerce insana huzurlu yaşamanın nasıl olacağını, bir devlet geleneğinin nasıl oluşturulacağını anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizleyen Mehmetçik, arama yaptıkları bölgelerde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanmıştı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizleyen Mehmetçik, arama yaptıkları bölgelerde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir otelde düzenlenen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, merhameti, vicdanı ve aklı olan iyilik medeniyetinin evlatları olduklarını söyledi.

  • Suriye'de yaşanan gelişmelere ve Türkiye'nin tutumuna değinen Soylu, "Bizim iddiamız sadece 780 bin kilometrekareye ait değildir. Dünyanın en büyük insani operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Cerablus'ta, Azez'de, El Bab'da 2 bin kilometrekarede bugün jandarmamızla, polisimizle, askerimizle, öğretmenimizle, hakimimizle, savcımızla, doktorumuzla orada on binlerce insana huzurlu yaşamanın nasıl olacağını, bir devlet geleneğinin nasıl oluşturulacağını anlatmaya çalışıyoruz. Dünyada bu operasyonun bir benzeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Afrin'de bir çocuğa Mehmetçiğin şefkat eli fotoğraflara böyle yansımıştı.

Soylu, Türkiye'nin Batı gibi Afrika'yı sömürmediğine işaret ederek, "Biz Batı gibi gidip başkalarının topraklarında 'Burada ne madeni var?' diye bakmadık. 400 yıl aynı sancak altında birlikte yaşadığımız, aynı kıbleye döndüğümüz, birbirimizin tabutuna omuz verdiğimiz, sınırın öteki tarafında birbirinin düğününde halay çektiğimiz insanları yalnız bırakmadık, bırakamayız. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız" değerlendirmesinde bulundu.

AFAD, Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşları, Afrin'de insani yardım malzemesi dağıtmıştı.

Elimde öyle istihbaratlar var ki kanınız donar
GÜNDEM
Elimde öyle istihbaratlar var ki kanınız donar
/**/
DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

​DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeni Şafak'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türkiye dünyanın üretim üssü olabilir

Türkiye dünyanın üretim üssü olabilir

​Otomotiv sektöründeki değişim Türkiye'yi yeni bir noktaya taşıyacak.
TrumpABD'ye davet etti

Erdoğan, seçim sonrası Washington'a gidebileceğini açıkladı.
Gün boyu sürecek

Gün boyu sürecek

​İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı.
Kayıp 25 yıla25 dev proje

Kayıp 25 yıla25 dev proje

​AK Parti'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, vizyon projelerini törenle tanıttı.
İstanbul bembeyaz

İstanbul bembeyaz

Etkili olan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
PKK’ya yeni tabela

PKK’ya yeni tabela

​ABD, PKK'yı korumak için yeni bir 'çözüm' geliştirdi.
Perişanız

Perişanız

Avcılar Belediyesi'nin aylardır maaşlarını ödemediği işçiler isyan etti.
Eylemleri diri tutalım

Eylemleri diri tutalım

Kavala ile firari Dündar'ın Gezi eylemleri sırasındaki telefon görüşmeleri deşifre oldu.
İnsan haklarıkarneleri kırık

İnsan haklarıkarneleri kırık

​AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Avrupa'da yaşanan hak ihlâllerini masaya yatırdı.
Her ilçeye rapor hazırlıyorlar

Her ilçeye rapor hazırlıyorlar

​Belediye başkan adayları yapı stoğunu mercek altına aldı.
Yeni sistemiçin tarih verildi

Yeni sistemiçin tarih verildi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sisteme ilişkin mesaj.
Batı'dan çıt yok

Batı'dan çıt yok

​Erdoğan, Mısır'da 9 gencin idamına ilişkin konuştu.
MHP Şentop'u destekleyecek

MHP Şentop'u destekleyecek

Bahçeli, TBMM başkanlığı seçimine ilişkin konuştu.
İstanbul bembeyaz

İstanbul bembeyaz

Kar yağışı birçok ilçede etkili oluyor.
Kadıköy'de dehşet

Kadıköy'de dehşet

Taksiye binen 3 kişi şoförü döverek öldürdü.
Maç ertelendi

Maç ertelendi

​Başakşehir-Bursaspor maçına kar engeli.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.