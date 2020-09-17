Soylu ve Akar'a suikast girişimi davası sanığı: Örgüte belediyenin çadırından yönlendirildim

Örgüt tarafından geçen yıl Bakanlar Soylu ve Akar'a suikast için keşif yapmak üzere Türkiye'ye gönderilen Sonay B., önce İstanbul'da örgüt üyesi 2 kişi ile irtibata geçti. Daha sonra Ankara'ya gelen Sonay B., örgüt üyesi olduğunu söyleyerek polise teslim oldu. Sonay B. tutuklanırken, gözaltına alınan İstanbul'da irtibat kurduğu 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



SAVCI MÜTALAASINI TEKRARLADI



Sanıklar hakkında, Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Sonay B. ile tutuksuz sanıklardan Süleyman A. ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Levent Ö. ise sağlık raporu göndererek duruşmaya katılmadı. Müştekiler Süleyman Soylu ve Hulusi Akar’ın avukatları da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, tutuklu sanığın eylemden bilinçli olarak vazgeçmesi, icra aşamasına girmemesi nedeniyle, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu yönünden beraat talep etti. Savcı, sanığın, terör örgütü PKK/KCK adına çok sayıda eylemde bulunduğunun tespiti, itirafları doğrultusunda birçok yere bomba düzeneği yerleştirmesinin sabit olması nedeniyle 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yakalandığında üzerinde bulunan belgelerin sahte olması nedeniyle de 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı, tutuksuz sanıklar Süleyman A. ve Levent Ö’nün ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapislerini istedi.

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OYNAT 00:57 HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin çığlığı PKK’yı bitirme noktasına getirdi: Bir aile daha evladına kavuştu HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. dün parti önüne gelerek evladı için oturma eylemine katılan Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, güvenlik güçlerine teslim oldu. Anne ve oğlunun buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. BiP'te paylaş

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'BELEDİYENİN ÇADIRINDA KONUŞTUĞUM KİŞİLER YÖNLENDİRDİ'



Sanık Sonay B., savunmasında örgüte 15 yaşında lise öğrencisiyken katıldığını belirterek, "Hangi koşullarda gittiğimi biliyorum; ama neden gittiğimi bilmiyorum. Diyarbakır’da belediyenin kurduğu bir çadırda konuştuğum kişilerin yönlendirmesiyle gittim. Kandırıldığımı daha gider gitmez anladım. Benimle birlikte 40 kişi daha vardı. Bana ‘vazgeçmek istersen 15 gün sonra dönersin’ diyenler aileme telefon açmama bile izin vermediler. İnsanların zaaflarından yararlanarak 15-16 yaşındaki gençleri zorla örgüt üyesi yapıyorlar. Dönmek isteyenleri ailesini öldürmekle tehdit ediyorlar. Kaçmak için çok uğraştığım ve onlar gibi düşünmediğim için beni Suriye’ye gönderdiler. Orada neler çektiğimi bir tek ben bilirim. Örgüte karşı çıkanları ya öldürüyorlardı ya da canlı bomba yapıyorlardı. O yüzden onlar gibi davranmak zorunda kaldım. Kaçmak için tek yolun Türkiye’ye gitmek olduğunu biliyordum. Bu nedenle verdikleri bu görevi kabul ettim. Türkiye’ye gelince de teslim olup tüm bildiklerimi anlattım. Suriye’de bulunduğum sürece Türkiye’ye karşı tek bir eylemim olmadı. Sizden tek isteğim artık aileme kavuşmak istiyorum" dedi.



Sonay B.’nin avukatı Burcu Yılmaz da, savcının mütalaasına katılmadıklarını, müvekkilinin örgütten kaçtıktan sonra tüm bildiklerin anlattığını, mahkemenin vereceği kararın örgütten kaçmak isteyen kişilere örnek teşkil edeceğini söyledi.



Sanık Süleyman A. da örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek beraatını istedi. Sanık Levent Ö. ise savunmasını avukatı aracılığıyla yazılı olarak mahkemeye sundu.

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OYNAT 01:46 PKK'nın elinden kaçan şahıs: Şimdiki aklım olsa bırakın örgüte katılmayı, HDP binasının önünden geçmezdim Terör örgütü PKK'dan kaçıp Diyarbakır'da güvenlik güçlerine teslim olan kişi yaşadıklarını anlattı. Terör örgütü PKK'ya götürülme sürecini anlatıp evlat nöbetinin etkisini belirten ve anneleri sonuna kadar desteklediğini söyleyen K.M., ''Şimdiki aklım olsa bırakın örgüte katılmayı, HDP binasının önünden geçmezdim. O bina geleceğimi ve hayatımı kararttı. HDP İl binasına gidip 'Girişteki görevlilere beni yetkili birisiyle görüştürün.' dedim. 'Konu ne?' deyince 'özel bir konu.' dedim. Onlar anladılar zaten. Beni, o kişiyle görüştürdüler. Ben de katılım yapmak istediğimi söyledim. Beni diğer bekleyen 3 kişiyle beraber bir odaya bıraktılar. Bir gün bekledikten sonra il binasından daha uzak bir yerde arabanın gelip bizi alacağını ve bizi kırsala götüreceğini söylediler'' dedi. BiP'te paylaş

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HEYET DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE KARAR ÇIKMADI



Mahkeme Başkanı, heyet değişikliği nedeniyle dosyanın yeniden inceleneceğini belirterek duruşmayı erteledi. Sanık Sonay B.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, bir sonraki celse kararın açıklanacağı bildirildi