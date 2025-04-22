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Soylu’dan Özgür Özel’e olay yanıt: Ayak röntgenini göndermeyi unutmuşsun

Soylu’dan Özgür Özel’e olay yanıt: Ayak röntgenini göndermeyi unutmuşsun

17:3122/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Süleyman Soylu 'bacağından vuruldu' iddiaları ile gündeme gelen Özgür Özel'in ayağının kırılmasına atıfta bulundu.
Süleyman Soylu 'bacağından vuruldu' iddiaları ile gündeme gelen Özgür Özel'in ayağının kırılmasına atıfta bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, kendisi hakkında bir takım iddialar ortaya atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Soylu "Seni artık İngiliz doktorlar bile kurtaramaz. Ha, unutmadan: Hasan Doğan’a ayak röntgenini göndermeyi unutmuşsun." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduğu öne sürülen "45 kaset" iddialarını gündeme getirdi.


Özel
"Kıbrıs yıkılıyor. 40-45 kaset işini ilk söyleyen Sedat Peker. Şimdi, ‘Süleyman Soylu var da Hakan Bey yok mu, Erdoğan’ın oğlunu Özgür Özel niye konuşmuyor?’ diye bize alttan bilgi akıtanlar var. Sayın Erdoğan, senin aileni karıştırmaya çalışanları uzaklarda arama. Çok ‘Soylu’ bir davranış var. Ey Süleyman Soylu, ben nerede ne konuşacağımı öğrensem, senden beter olayım."
açıklamasında bulundu.

Soylu'dan sert cevap


AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisi hakkında iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
hakkında sert ifadeler kullandı.

"10 nefes alıyorsan 20 yalan söylüyorsun"


Soylu şunları kaydetti;

İngiliz Özgürcüğüm;

Adadaki (Kıbrıs) İngiliz arkadaşlarından en son mesajını aldım.

Kemal Bey’e — yani kendi genel başkanına — arkadan hançer sapladığın gibi bizi kendinle karıştırma.

Biz, Tayyip Erdoğan’la “karanlıkların sonuna”, “derinliklerin dibine” kadar beraberiz.

Sıkıntının nedenini anlıyorum.

Paylaştığımız “7 Soru 7 Cevap” raporunun sana ve kamuoyuna yansımaları…

Bu yüzden 10 nefes alıyorsan, 20 yalan söylüyorsun.


"Röntgenini göndermeyi unutmuşsun"


Nefesini verirken de boş geçmiyorsun.

Seni artık İngiliz doktorlar bile kurtaramaz.

Ha, unutmadan: Hasan Doğan’a ayak röntgenini göndermeyi unutmuşsun.




#Özgür Özel
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