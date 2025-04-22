Soylu’dan Özgür Özel’e olay yanıt: Ayak röntgenini göndermeyi unutmuşsun

"Kıbrıs yıkılıyor. 40-45 kaset işini ilk söyleyen Sedat Peker. Şimdi, ‘Süleyman Soylu var da Hakan Bey yok mu, Erdoğan’ın oğlunu Özgür Özel niye konuşmuyor?’ diye bize alttan bilgi akıtanlar var. Sayın Erdoğan, senin aileni karıştırmaya çalışanları uzaklarda arama. Çok ‘Soylu’ bir davranış var. Ey Süleyman Soylu, ben nerede ne konuşacağımı öğrensem, senden beter olayım."