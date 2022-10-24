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İSTANBUL

Sözcü Çelik'ten Azerbaycan'daki kazayla ilgili açıklama: Çok ciddi bir kazaydı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı hastanede ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Sözcü Çelik yaptığı konuşmada, “Arabanın takla attığı ve daha sonra kayalara çarptığı ciddi bir kazaydı” diye belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Sözcü Çelikten Azerbaycandaki kazayla ilgili açıklama: Çok ciddi bir kazaydı
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan’da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci’yi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret ederek ve durumları hakkında bilgi aldı.

“Durumları şimdi daha iyi”

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Sayın başbakanımızı, milletvekilimiz Şamil Bey’i ve Oğuzhan arkadaşımızı biraz evvel ziyaret ettim. Kazadan sonra Azerbaycan’dan hep beraber buraya geldik. Durumları şimdi daha iyi. Orada ilk müdahaleler yapılmıştı. Buraya geldikten sonra da hocalarımız en titiz bir şekilde ilgileniyorlar. Şu anda gördüğüm kadarıyla daha iyi durumdalar. Bir müddet daha burada tedavileri sürecek. Atlattığımız kazaya göre Allah’a şükürler olsun ki herkesin durumu çok iyi. Arabanın takla attığı ve daha sonra kayalara çarptığı ciddi bir kazaydı. Öyle bir kazadan sonra bu halde bulunduğumuz için çok şükrediyoruz. Başbakanımızın tabii sıkıntıları var ama fiziken giderek daha iyi bir şekilde hafif yürüyüş yapabiliyor. Şamil Bey’in de tedavisi devam ediyor. Oğuzhan arkadaşımız da iyi durumda. O da hareket edebiliyor. Hiçbir hayati tehlikesi olan bir durum yoktu. O ciddi kazadan kaynaklanan ağrılar, sıkıntılar söz konusu. Bazı müdahaleler yapıldı. Bugünümüze şükrediyoruz” şeklinde konuştu.

Binali Yıldırım'ın aracı Azerbaycan'da kaza yaptı
ÖZGÜN
Binali Yıldırım'ın aracı Azerbaycan'da kaza yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Binali Yıldırım'a ziyaret
FOTOĞRAF 4
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Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.\" ifadesine yer verildi.
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Paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile milletvekili Ayrım'a yaptığı ziyaretten fotoğraf yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Binali Yıldırım'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile kaza yapan araçta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ziyaret etti.


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