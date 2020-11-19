Cumhuriyet’in ‘Sözcü İsviçreli patrona satıldı’ haberine Sözcü’den yalanlama: Satılmadık!

Geçtiğimiz eylül ayında Sözcü’nün internet sitesinde görev yapan birçok çalışan, işten çıkarmaların yasak olduğu bir dönemde uzun süreli ücretsiz izne gönderilmemek için istifaya zorlanmıştı. Aralarında yöneticilerin de bulunduğu 20 kişinin görevine istifaya zorlanarak son verilmişti.

İSVİÇRE MERKEZLİ ŞİRKET TEK SAHİP

Sözcü’de yaşanan işten çıkarmalar ve televizyon kurulumu için adımlar atılmadan önce uzun süredir hakkında yakalama kararı olan patron Burak Akbay’ın İsviçre’de Beme Media A.G şirketini kurduğu iddia edildi.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan ilan.

Sözcü’nün, yani Estetik Yayıncılık’ın tek sahibi haline gelen Beme Media A.G’nin yönetim kurulu başkanı Boyd Zachery Brannon olduğu ve Akbay'ın ise yönetim kurulu üyesi olduğu ileri sürüldü.

Şirket, daha önce farklı bir isme sahip iken yeni adı Beme Media olarak belirlendiği, şirketin İsviçre ticaret kurumu kayıtlarındaki adresi de Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer aldığı iddia edildi.

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“Sözcü satıldı” iddialarına cevap

Bu iddialara gazetenin avukatı İsmail Yılmaz’dan cevap geldi. Medyaradar’a açıklama yapan Av.İsmail Yılmaz, “Sözcü Gazetesi satılmadı. Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’dır. Gerçek dışı bilgi yayarak, Sözcü’ye zarar vermek isteyenlere karşı gerekli yasal işlemler yapılacaktır” şeklinde konuştu.

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