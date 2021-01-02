Sözcü Gazetesi skandal Ayasofya manşetini 'yanlış anlaşıldık' diyerek savundu

Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde tartışmalara neden olacak bir manşetle çıkmıştı. İslam düşmanlığını bir kez daha gösteren gazete, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetinin altına sıraladığı listede Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami statüsüne kavuşmasını da koymuştu. Gazetenin manşetine tepkiler art arda geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'almayın' dedi
Dün cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sözcü Gazetesi'nin manşetine yönelik olarak "Ben Sözcü Gazetesi okumuyorum. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır" açıklamasında bulunmuştu.
"Amaç eleştirme değil, yıla damga vuran olayları hatırlatmak"
Sözcü gazetesi bugünkü ilk sayfasından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın imzasını taşıyan açıklamada, "Sosyal medya ve bazı sitelerde 'Sözcü Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak gösterdi' yalanını yaydılar. Haberimizi çarpıtıp bizi hedef gösterdiler. Oysa amacımız Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirmek değil, yıla damga vuran bir olay olduğunu hatırlatmaktı." denildi.