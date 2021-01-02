Gündem Sözcü Gazetesi skandal Ayasofya manşetini yanlış anlaşıldık diyerek savundu
POLİTİKA

Sözcü Gazetesi skandal Ayasofya manşetini 'yanlış anlaşıldık' diyerek savundu

Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde skandal bir manşete imza atarak, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" başlığı altındaki listeye Ayasofya'nın ibadete açılmasını da koymuştu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü manşet hakkında Basın İlan Kurumu inceleme başlatmıştı. Gazetenin genel yayın yönetmeni bugün ilk sayfada bir yazı kaleme alarak söz konusu haberin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Sosyal medya ve bazı sitelerde 'Sözcü Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak gösterdi' yalanını yaydılar. Haberimizi çarpıtıp bizi hedef gösterdiler. Oysa amacımız Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirmek değil, yıla damga vuran bir olay olduğunu hatırlatmaktı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sözcü Gazetesi'nin tartışma yaratan manşeti.
Sözcü Gazetesi'nin tartışma yaratan manşeti.

Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde tartışmalara neden olacak bir manşetle çıkmıştı. İslam düşmanlığını bir kez daha gösteren gazete, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetinin altına sıraladığı listede Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami statüsüne kavuşmasını da koymuştu. Gazetenin manşetine tepkiler art arda geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'almayın' dedi

Dün cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sözcü Gazetesi'nin manşetine yönelik olarak "Ben Sözcü Gazetesi okumuyorum. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır" açıklamasında bulunmuştu.

Sözcü Gazetesi'ne inceleme: Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'felaket' olarak nitelemişti
GÜNDEM
Sözcü Gazetesi'ne inceleme: Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'felaket' olarak nitelemişti

"Amaç eleştirme değil, yıla damga vuran olayları hatırlatmak"

Sözcü gazetesi bugünkü ilk sayfasından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın imzasını taşıyan açıklamada, "Sosyal medya ve bazı sitelerde 'Sözcü Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak gösterdi' yalanını yaydılar. Haberimizi çarpıtıp bizi hedef gösterdiler. Oysa amacımız Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirmek değil, yıla damga vuran bir olay olduğunu hatırlatmaktı." denildi.

OYNAT 00:16
"Ben Sözcü Gazetesi okumuyorum, Ayasofya 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sözcü'nün, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesini manşetten 'felaket' olarak tanımlamasına ilişkin Erdoğan, 'Kimse lüzumsuz yere Sözcü'ye para verip almasın. Ayasofya, 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır.' diye konuştu.

Sözcü '2020 felaketleri listesi'ne Ayasofya Camii'nin açılışını koydu
GÜNDEM
Sözcü '2020 felaketleri listesi'ne Ayasofya Camii'nin açılışını koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü Gazetesi'ne tepki: Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü Gazetesi'ne tepki: Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır

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