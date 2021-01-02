Sözcü Gazetesi'nden Ayasofya manşetiyle ilgili açıklama: Editoryal bir hata

Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde tartışmalara neden olacak bir manşetle çıkmıştı. İslam düşmanlığını bir kez daha gösteren gazete, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetinin altına sıraladığı listede Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami statüsüne kavuşmasını da koymuştu. Gazetenin manşetine tepkiler art arda geldi.

GÜNDEM Sözcü Gazetesi'ne inceleme: Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'felaket' olarak nitelemişti

"Amaç eleştirme değil, yıla damga vuran olayları hatırlatmak"

Sözcü gazetesi bugünkü ilk sayfasından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın imzasını taşıyan açıklamada, "Sosyal medya ve bazı sitelerde 'Sözcü Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak gösterdi' yalanını yaydılar. Haberimizi çarpıtıp bizi hedef gösterdiler. Oysa amacımız Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirmek değil, yıla damga vuran bir olay olduğunu hatırlatmaktı." denildi.

REKLAM

"Kırmızı çizgimiz 'vatan, millet, devlet, bayrak ve din'dir"

Ayrıca söz konusu haberin söz konusu haberin yanlış anlaşıldığı ve editoryal bir hatadan kaynaklandığı belirtilerek, "Ayasofya'nın açılmasına 'felaket' demek gibi bir kastımız yoktur. Sözcü bu toplumun bir parçasıdır. Bizler de milletimizin sevindiğine sevinir, üzüldüğüne üzülürüz. Kırmızı çizgimiz 'vatan, millet, devlet, bayrak ve din'dir." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:16 "Ben Sözcü Gazetesi okumuyorum, Ayasofya 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır" Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sözcü'nün, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesini manşetten 'felaket' olarak tanımlamasına ilişkin Erdoğan, 'Kimse lüzumsuz yere Sözcü'ye para verip almasın. Ayasofya, 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır.' diye konuştu.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Sözcü '2020 felaketleri listesi'ne Ayasofya Camii'nin açılışını koydu