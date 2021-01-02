Gündem Sözcü Gazetesinden Ayasofya manşetiyle ilgili açıklama Editoryal bir hata
POLİTİKA

Sözcü Gazetesi'nden Ayasofya manşetiyle ilgili açıklama: Editoryal bir hata

Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde yayımladığı manşette "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" başlığı altındaki listeye Ayasofya'nın ibadete açılmasını da koymuştu. Tepki toplayan manşet hakkında Basın İlan Kurumu inceleme başlatmıştı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın imzasıyla yayınlanan ve ilk sayfada yer alan savunma metninde, söz konusu haberin yanlış anlaşıldığı, editoryal bir hatadan kaynaklandığı belirtilerek, "Ayasofya'nın açılmasına 'felaket' demek gibi bir kastımız yoktur. Kırmızı çizgimiz 'vatan, millet, devlet, bayrak ve din'dir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sözcü Gazetesi'nin tartışma yaratan manşeti.
Sözcü Gazetesi'nin tartışma yaratan manşeti.

Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde tartışmalara neden olacak bir manşetle çıkmıştı. İslam düşmanlığını bir kez daha gösteren gazete, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetinin altına sıraladığı listede Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami statüsüne kavuşmasını da koymuştu. Gazetenin manşetine tepkiler art arda geldi.

Sözcü Gazetesi'ne inceleme: Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'felaket' olarak nitelemişti
GÜNDEM
Sözcü Gazetesi'ne inceleme: Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'felaket' olarak nitelemişti

"Amaç eleştirme değil, yıla damga vuran olayları hatırlatmak"

Sözcü gazetesi bugünkü ilk sayfasından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın imzasını taşıyan açıklamada, "Sosyal medya ve bazı sitelerde 'Sözcü Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak gösterdi' yalanını yaydılar. Haberimizi çarpıtıp bizi hedef gösterdiler. Oysa amacımız Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirmek değil, yıla damga vuran bir olay olduğunu hatırlatmaktı." denildi.

"Kırmızı çizgimiz 'vatan, millet, devlet, bayrak ve din'dir"

Ayrıca söz konusu haberin söz konusu haberin yanlış anlaşıldığı ve editoryal bir hatadan kaynaklandığı belirtilerek, "Ayasofya'nın açılmasına 'felaket' demek gibi bir kastımız yoktur. Sözcü bu toplumun bir parçasıdır. Bizler de milletimizin sevindiğine sevinir, üzüldüğüne üzülürüz. Kırmızı çizgimiz 'vatan, millet, devlet, bayrak ve din'dir." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:16
"Ben Sözcü Gazetesi okumuyorum, Ayasofya 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sözcü'nün, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesini manşetten 'felaket' olarak tanımlamasına ilişkin Erdoğan, 'Kimse lüzumsuz yere Sözcü'ye para verip almasın. Ayasofya, 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır.' diye konuştu.

Sözcü '2020 felaketleri listesi'ne Ayasofya Camii'nin açılışını koydu
GÜNDEM
Sözcü '2020 felaketleri listesi'ne Ayasofya Camii'nin açılışını koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü Gazetesi'ne tepki: Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü Gazetesi'ne tepki: Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır

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