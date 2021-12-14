Sözcü yazarının 'zorla kitap satışı' iddiasına Diyanet'ten yalanlama: Gönüllülük esasına göre hareket edilmektedir

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında, Diyanet İşleri Başkanlığının din görevlilerine zorla kitap aldıracağını öne sürdü. Öztürk, "Diyanet İşleri Başkanlığı öyle bir emir verdi ki!" başlıklı yazısında, "Bütün camilere aldırılması, tüm din görevlilerinin okuması adeta zorunlu hale getirilen kitaplardan söz edeceğim. 13 bini aşkın personel, 90 bini aşkın camiye kitap alınacağı için sadece bir kitabın toplam satışı 220 bin adedi geçiyor demektir." ifadelerini kullandı.

DİYANET’TEN ÖZTÜRK’E YALANLAMA: KİTAP SATIŞI ZORUNLU DEĞİL

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü yazarı Öztürk’ün iddialarını yalanladı. Tamamen gönüllülük esasına dayalı şekilde hayata geçirilen projenin herhangi bir kitap satışını zorlamadığının vurgulandığı açıklamada, "Kitaplar, din görevlilerimiz ve vatandaşlarımızın istifadesine sunulmak üzere cami kitaplıklarına kazandırılmaktadır. Din görevlilerine kitap satışı zorunlu tutulmamakta, bu konuda gönüllük esasına göre hareket edilmektedir." denildi.

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İKİ GÜNDE İKİ FARKLI YALAN

Sözcü gazetesi, geride kalan gün de Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef almış, camilerin girişinde yer alan tabelalardan T.C. ibaresinin kaldırılacağını öne sürmüştü.

Tabelalarda yapılacak değişikliğin sadece logo ve rengi kapsadığı bizzat Diyanet tarafından Sözcü’ye bildirilmesine rağmen, yalanlanan haberde bir düzeltme yapılmamıştı.

GÜNDEM Sözcü gazetesinden "Diyanet camilerden T.C.’yi kaldırıyor" yalanı

Diyanet'ten yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bugün Sözcü Gazetesi’nde yer alan, Saygı Öztürk imzalı “Diyanet İşleri Başkanlığı öyle bir emir verdi ki!” başlıklı köşe yazısı üzerine aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir:

Başkanlığımız, din görevlilerine yönelik okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesini, din hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasının vazgeçilmez bir unsuru olarak görmektedir.

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Bu çerçevede, 2021 yılında ülke genelinde din görevlilerine yönelik “Kitap Oku-Yorum” başlığıyla bir proje hayata geçirilmiş ve proje kapsamında her ay için bir kitap belirlenmiştir.

Kitaplar, din görevlilerimiz ve vatandaşlarımızın istifadesine sunulmak üzere cami kitaplıklarına/kütüphanelerine kazandırılmaktadır. Ayrıca, din görevlilerine kitap satışı zorunlu tutulmamakta, bu konuda gönüllük esasına göre hareket edilmektedir.

Kitaplar, piyasa fiyatlarına oranla son derece uygun ve kampanyalı fiyatlarla il ve ilçe müftülüklerimize ulaştırılmaktadır. Kitapların maliyetlerinin farklılık arz etmesi ise baskı kalitesi, sayfa sayısı ve basıldığı dönemdeki kağıt maliyetleri ile yakından ilgilidir. Konunun yazar isimleri üzerinden değerlendirilmesi ise yanlış ve yanlı bir tutumdur.

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Proje çerçevesinde kitapların toplu basımı ve gönderimi; hedef kitlenin daha hızlı, rahat ve uygun maliyetlerle kitaplara ulaşabilmesini sağlamaya yönelik idari bir tedbirdir ve kar amacı güdülmemektedir.

Proje hazırlık safhasında okunacak kitaplar belirlenirken yazarlara bilgi verilmemiştir. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Dr. Burhan İŞLİYEN ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim KALIN da bahsi geçen eserlerde telif ücreti almayarak “bila bedel” olarak eserlerini Başkanlığımıza devir ve temlik etmişlerdir. Bu sebeplerle, personele gönderildiği iddia edilen yazının telif ücreti almak suretiyle eser sahiplerine para kazandırmaya yönelik olmadığı açıkça anlaşılmaktadır.

Projede okunacak kitapların içeriğinden Başkanlığımızca icra edilecek sınav ve mülakatlarda soru sorulması hususunun din görevlilerinin kitap okuma ve müzakerelerine katılımlarının teşvik edilmesi amacının dışında yorumlanması ise son derece üzücüdür.

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Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÜNDEM Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü gazetesinin haberine yalanlama: Algı operasyonu yapılmaya çalışıldı