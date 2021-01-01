Gündem Sözcü Gazetesine inceleme Ayasofyanın ibadete açılmasını felaket olarak nitelemişti
POLİTİKA

Sözcü Gazetesi'ne inceleme: Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'felaket' olarak nitelemişti

Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde skandal bir manşete imza atarak, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" başlığı altındaki listeye Ayasofya'nın ibadete açılmasını da koymuştu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü manşet hakkında yetkililer harekete geçti. Basın İlan Kurumu, Sözcü Gazetesi'nde bugün yer alan haberle ilgili inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, "Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır. Gerekli işlemler yapılacaktır." denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sözcü Gazetesi'nin tartışma yaratan manşeti.
Sözcü Gazetesi'nin tartışma yaratan manşeti.

Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde tartışmalara neden olacak bir manşetle çıkmıştı. İslam düşmanlığını bir kez daha gösteren gazete, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetinin altına sıraladığı listede Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami statüsüne kavuşmasını da koymuştu. Gazetenin manşetine tepkiler art arda geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'almayın' dedi

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sözcü Gazetesi'nin manşetine yönelik olarak "Ben Sözcü Gazetesi okumuyorum. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır" açıklamasında bulundu.

Basın İlan Kurumu harekete geçti

Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli ‘2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı’ manşetli haberinde, Ayasofya’nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır.

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır."

Sözcü '2020 felaketleri listesi'ne Ayasofya Camii'nin açılışını koydu
GÜNDEM
Sözcü '2020 felaketleri listesi'ne Ayasofya Camii'nin açılışını koydu
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