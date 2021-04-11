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Gündem Sözcü Kalından Ukrayna açıklaması Bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır
POLİTİKA

Sözcü Kalın'dan Ukrayna açıklaması: Bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelere ilişkin, "Bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sözcü Kalından Ukrayna açıklaması: Bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta olduğunu, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların da müzakere yoluyla çözülmesini desteklediklerini ifade ederek, "Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır" açıklamasında bulundu.

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