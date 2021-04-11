Sözcü Kalın'dan Ukrayna açıklaması: Bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta olduğunu, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların da müzakere yoluyla çözülmesini desteklediklerini ifade ederek, "Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır" açıklamasında bulundu.

Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 11, 2021

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