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MUĞLA

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in evinde inceleme: Kaçak inşaat iddiası var

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in evinde inceleme: Kaçak inşaat iddiası var

Gazeteci Yılmaz Özdil’in eşi Hülya Özdil adına aldığı Bodrum Bitez’deki villada, İmar Barışı’ndan sonra kaçak inşaat yaptığı iddiası üzerine, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yılmaz Özdil'in eviyle ilgili soruşturma başlattı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yılmaz Özdil'in eviyle ilgili soruşturma başlattı.

Gazeteci Yılmaz Özdil’in Aktur sitesinde bulunan evinin parsel kaydırma yöntemiyle evini büyüttüğü iddialarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakanlık yetkilileri evin ada parselini inceledi.

Muğla Çevre ve Şehircilik müdürlüğü personeli ise Yılmaz Özdil’in evine gelerek incelemelerde bulundu. Özdil’in evini ve evinin yanında bulunan 2 evi de incelemeye alan ekipler, evin alt kısmında bulunan sahildeki yapıları incelemek üzere kayıt açtı.

Yılmaz Özdil’in evinde inceleme: Kaçak inşaat iddiası var
FOTOĞRAF 10
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Gazeteci Yılmaz Özdil’in Aktur sitesinde bulunan evinin parsel kaydırma yöntemiyle evini büyüttüğü iddialarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı soruşturma başlattı.
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Bakanlık yetkilileri evin ada parselini inceledi.
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Muğla Çevre ve Şehircilik müdürlüğü personeli ise Yılmaz Özdil’in evine gelerek incelemelerde bulundu.
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Özdil’in evini ve evinin yanında bulunan 2 evi de incelemeye alan ekipler, evin alt kısmında bulunan sahildeki yapıları incelemek üzere kayıt açtı.
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Bodrum Belediye Başkanı işin peşinde olduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bitez-Aktur’da basına konu olan parsel ve mülkle ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle inceleme yaptım. İnceleme sonuçlanınca kamuoyu tüm detaylarıyla bilgilendirilecektir” açıklamalarından bulundu.
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Yılmaz Özdil’in evinde inceleme
Title
Yılmaz Özdil’in evinde inceleme
Title
Yılmaz Özdil’in evinde inceleme
Title
Yılmaz Özdil’in evinde inceleme
Title
Yılmaz Özdil’in evinde inceleme
Yılmaz Özdil’in evinde inceleme: Kaçak inşaat iddiası var
Gazeteci Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına aldığı Bodrum Bitez'deki villada, İmar Barışı'ndan sonra kaçak inşaat yaptığı iddiası üzerine, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı.


Bodrum Belediye Başkanı işin peşinde olduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bitez-Aktur’da basına konu olan parsel ve mülkle ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle inceleme yaptım. İnceleme sonuçlanınca kamuoyu tüm detaylarıyla bilgilendirilecektir” açıklamalarından bulundu.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki arsa ve evi deniz kenarına 'kaydı' iddiası
GÜNDEM
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki arsa ve evi deniz kenarına 'kaydı' iddiası
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